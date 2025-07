À Soueida, « c’est le chaos dehors, il y a des terroristes dans les rues »

Voilà trois jours que Maya* et sa famille sont « assiégées » dans leur appartement du centre-ville de Soueida, dans le sud de la Syrie. Roquettes, obus et autres projectiles pleuvent sur des zones résidentielles, tirés par « des Bédouins et des forces du gouvernement qui coopèrent ensemble contre la communauté druze », selon l’étudiante de 22 ans. Les explosions retentissent à deux pas de sa maison. « Ils ne font pas de distinction entre les militaires et les civils », écrit-elle sur WhatsApp, depuis la ville qu’elle décrit comme coupée de l’extérieur. « Rien ne peut rentrer ou sortir, et nous n’avons que 30 minutes ou 1h d’électricité par jour, avec très peu d’accès aux informations », déplore la jeune femme. Deux nuits sans sommeil se sont déjà écoulées. « C’est dur de dormir avec les...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte