Le ministère des Travaux régularise les tarifs des taxis depuis l’aéroport de Beyrouth

Le ministère des Travaux publics a lancé mardi, après onze ans d'absence de tarification unifiée, une campagne de régulation des tarifs de transport en taxi public depuis l’Aéroport international de Beyrouth (AIB) vers toutes les régions du Liban.

Cette initiative, qui porte le slogan « À partir de maintenant… le prix est clair » et « Le taxi de l’aéroport… ce n’est pas un jeu de prix ! » met ainsi fin à une « situation de désordre tarifaire marquée par un manque de clarté et des écarts injustifiés dans les prix », a indiqué le ministère dans un communiqué. Il a ainsi précisé que la tarification officielle est désormais fixée à l’avance en dollars américains, ou son équivalent en livres libanaises selon le taux de change en vigueur sur le marché, mettant en en garde contre le risque de poursuites judiciaires en cas d’infraction.

Le texte précise que pour faciliter l’accès à la grille tarifaire, les passagers peuvent désormais scanner un code QR affiché sur les écrans installés à l’aéroport ainsi que sur les dépliants distribués au poste de contrôle des passeports, afin de consulter une liste détaillée des tarifs applicables de l’aéroport vers toutes les régions libanaises. « Le désordre des prix, c’est fini… la tarification est arrivée ! », a ajouté le ministère, notant que « cette initiative s’inscrit dans un plan de réforme global visant à renforcer la transparence et à organiser le secteur du transport dans l’un des pôles vitaux du pays. »

Cette décision intervient alors qu'un vaste projet de réhabilitation de la route reliant l’AIB à la capitale a été officiellement lancé en avril dernier. Cette voie, qui traverse la banlieue-sud de Beyrouth, a été gravement endommagée par l’offensive israélienne en 2023-2024. Le chantier prévoit la restauration de huit kilomètres d’infrastructures entre l’aéroport et le centre-ville. Les travaux comprennent la réfection de la chaussée et des trottoirs, le remplacement de barrières endommagées, l’installation de nouveaux panneaux de signalisation, de feux tricolores, des bandes réfléchissantes au sol, ainsi que des systèmes d’absorption de chocs, dans un objectif de sécurisation et de modernisation de l’axe routier.

Le Conseil des ministres avait aussi décidé vendredi dernier de renforcer les contrôles sanitaires et environnementaux dans les fermes et les abattoirs situés aux abords de l’aéroport, de Choueifat et des régions voisines.