La ministre des Affaires sociales en tournée à Nabatiyé : L'État se tient à vos côtés

La ministre des Affaires sociales, Hanine Sayed, a effectué lundi une tournée dans la ville de Nabatiyé, lourdement bombardée par l'armée israélienne durant le dernier conflit contre le Hezbollah, affirmant que l'État libanais se tient aux côtés de la population du Sud, rapporte l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).

La ministre s'est d'abord rendue au Sérail de cette ville du Liban-Sud où elle a été reçue par la gouverneure de Nabatiyé, Howayda Turk, les députés du Mouvement Amal Hani Kobeïssi et Nasser Jaber, ainsi que Ali Kanso, qui représentait le député du Hezbollah Mohammad Raad. Elle s'est ensuite rendue dans le souk de la ville qui a subi de graves dégâts pendant la guerre.

Durant sa prise de parole, la ministre a affirmé que le ministère allait intensifier et renforcer les programmes d’aides aux personnes affectées par la guerre, évoquant les programmes dans le Sud, notamment l'ESSN-AMAN (filet de sécurité sociale financé par la Banque mondiale à destination des ménages les plus pauvres du pays, ndlr) ainsi que ceux destinés aux personnes en situation de handicap. Le 8 juillet, Mme Sayed avait exprimé son souhait de voir la contribution de l'État au programme ESSN-AMAN multipliée par cinq en 2026.

« La situation économique est mauvaise, mais notre gouvernement a décidé, avec les moyens disponibles, d’apporter son soutien aux régions du Sud, en particulier celles qui ont été touchées par la dernière guerre », a-t-elle déclaré, ajoutant que le ministère était en « contact direct avec les citoyens afin qu’ils sentent que nous sommes à leurs côtés et qu’il existe une coopération entre eux et l’État ». Selon les chiffres de la ministre, six centres du ministère ont été détruits par les bombardements israéliens et 35 autres endommagés, affirmant la nécessité de les reconstruire et de les réhabiliter pour offrir des services sociaux. Elle a ensuite indiqué que le ministère œuvre à un « programme d’intégration économique » pour aider les citoyens à s'insérer sur le marché du travail « par le biais de formations et de stages ».

De son côté, la gouverneure de Nabatiyé, Howayda Turk, a souligné l’importance d'une évaluation des dégâts afin de répondre aux besoins de la population.

Pour sa part, le député Nasser Jaber a appelé à « faciliter les procédures administratives pour les personnes en situation de handicap et à augmenter les allocations qui leur sont versées par le ministère ». Le député Hani Kobeïssi a de son côté appelé la ministre à « suivre de près » le travail des associations afin de mettre fin « à l’anarchie dans ce domaine ». Ali Kanso a quant à lui demandé « l’émission de cartes ministérielles pour les blessés de guerre et à l’augmentation de l’allocation de 40 dollars accordée aux personnes en situation de handicap ».

Après leur réunion au Sérail, la ministre et la gouverneure se sont rendues dans le souk de Nabatiyé, où elles ont rencontré plusieurs édiles et des représentants de syndicats, avant de rejoindre le ministre de l'Économie et du Commerce, Amer Bsat. Au cours de la tournée, M. Bsat a promis l'arrivée « des aides sociales », soulignant que « les réformes permettront l'arrivée de l'aide étrangère, favorisant la reconstruction du Sud et de Nabatiyé ».

Aide financière de 145 dollars

Hanine Sayed a indiqué depuis Jebchit (caza de Nabatiyé) que 150 000 Libanais de la région bénéficieront d’une aide financière de 145 dollars par mois pendant trois mois, dans le cadre d’une première phase d’aide directe destinée aux familles libanaises affectées par la guerre d'automne.

« Nous tentons d’atteindre le plus grand nombre possible de bénéficiaires. Nous connaissons l’ampleur des charges supportées par les habitants de ces régions », a-t-elle déclaré au cours d’une conférence de presse tenue au centre des services de développement de la localité. Elle a précisé qu’« à l’issue des trois mois, les familles seront automatiquement intégrées au programme ESSN-AMAN, l’un des plus vastes programmes de protection sociale au Liban, qui offre un soutien mensuel durable aux familles les plus vulnérables ».

Mme Sayed a souligné l’importance de « maintenir la coordination entre le ministère des Affaires sociales, les municipalités et les instances locales, afin d’assurer une réponse rapide aux besoins de la population et de renforcer l’efficacité des programmes et des services sociaux dans les régions du Sud ».

La ministre a par ailleurs annoncé le lancement d’un plan de réponse du ministère à la question du déplacement syrien, sans y fournir plus de détails.

La Banque mondiale évalue à 6,8 milliards de dollars la facture totale des dégâts dans les régions touchées par les bombardements israéliens au Liban, avec des pertes économiques estimées à 7,2 milliards de dollars. Ces estimations couvrent la période du 8 octobre 2023, date du début des hostilités entre les deux belligérants, jusqu’au 20 décembre 2024, alors que l'armée israélienne continue de bombarder quasi-quotidiennement le Liban-Sud malgré le cessez-le-feu en place depuis le 27 novembre. Fin juin, la Banque mondiale (BM) a annoncé qu'elle avait approuvé un financement de 250 millions de dollars pour soutenir la reconstruction au Liban. Le projet d'aide d'urgence au Liban (LEAP). Certains pays donateurs, dont les États-Unis, conditionnent en effet le financement de la reconstruction au désarmement du Hezbollah dans tout le Liban, et pas seulement au sud du fleuve Litani.