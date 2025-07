Vote des expatriés libanais : quelques pistes pour un amendement de la loi électorale

Face à une loi électorale qui limite à seulement six sièges le vote des expatriés aux législatives de 2026, au lieu des 128 pour lesquels votent les Libanais résidents, des militants et groupes de la diaspora se mobilisent pour obtenir un amendement de la loi et instaurer l’égalité politique entre Libanais résidents et non-résidents.

Le président du Parlement Nabih Berry avait bloqué le 30 juin une proposition d’amendement qui aurait permis aux expatriés de voter pour l’ensemble des 128 députés, comme cela était le cas en 2018 et 2022. Le chef du Législatif veut faire appliquer un article de la loi électorale actuelle adoptée en 2017, selon lequel six députés viendront s'ajouter aux 128 et seront uniquement élus par la diaspora.

Bien que les options pour faire pression sur les députés à propos d’enjeux spécifiques restent limitées au Liban, voici quelques démarches que les expatriés peuvent entreprendre pour pousser à une révision de la loi électorale :





Signer la pétition en ligne

Une pétition en ligne adressée aux députés a été lancée pour réaffirmer le refus de la diaspora du système d’attribution aux expatriés de six sièges seulement au Parlement. À ce jour, plus de 15 000 personnes l’ont déjà signée. Bien que cette pétition ait été initialement lancée il y a environ quatre ans avant les élections de 2022, elle connaît aujourd’hui un regain d’intérêt face à la crainte croissante d’une possible application imminente de cette loi restrictive.

La pétition est portée par 16 groupes, dont le collectif Kulluna Irada, la campagne et plateforme internationale Sawti, le Lebanese Diaspora Network, le Celibal Latin American Center for Lebanese Studies, et Change Lebanon.

« Nous, groupes de la diaspora, avons pris l’initiative de proposer des amendements à la Loi n°44/2017, qui impose le système des six sièges dès les élections de 2026. Ces propositions d’amendement visent à garantir le droit des Libanais expatriés à voter dans leurs circonscriptions d’origine et à supprimer les six sièges qui leur sont exclusivement réservés », indique la pétition.





S’informer

Des organisations et groupes de la société civile publient régulièrement des communiqués détaillant la question et soulignant son importance, pour sensibiliser le public.

Par exemple, le 13 mai, un communiqué de groupes de la diaspora libanaise détaillait clairement les propositions d’amendement. Ce communiqué insistait principalement sur la suppression de la règle des six sièges réservés aux non-résidents, mais avançait également d’autres revendications comme la suppression du classement de la « diaspora » en tant que circonscription unique, l’allongement de la période d’enregistrement à six mois et la réduction du nombre requis d’inscrits par centre électoral de 200 à 100.

Ce communiqué était signé par les mêmes 16 groupes organisateurs de la pétition mentionnée plus haut.

Pour tout comprendre de cette polémique, nous vous proposons également la relecture de ce repère sur la question, qui reprend en détail les principaux enjeux. Il précise sous quelle loi les Libanais de l’étranger ont obtenu ce droit de vote, comment les scrutins de 2018 et 2022 se sont déroulés, ce qui a changé depuis, et pourquoi certains partis cherchent aujourd’hui à restreindre la participation de la diaspora à seulement six sièges.

Nous vous proposons également la lecture de cet éditorial de notre rédacteur en chef Élie Fayad : Le Liban aurait-il peur de sa diaspora.





Rejoindre des organisations de la société civile

Par ailleurs, certaines associations de la diaspora encouragent les expatriés partageant leur vision à les rejoindre et à se tenir informés de leurs futures actions, plaidoyers ou mobilisations.

Par exemple, le site Lebanese Diaspora Network précise : « Si vous êtes un expatrié, un représentant de groupe diasporique ou d’ascendance libanaise, partageant notre vision et notre mission pour le Liban, et que vous souhaitez participer à sa réalisation, nous vous invitons à nous rejoindre partout dans le monde. »