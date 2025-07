Pourquoi le boom du « Made in Lebanon » risque de s'essouffler

À chaque crise, son opportunité... Pâtes, soupes, chocolats, boissons alcoolisées : les placards et frigos libanais sont désormais pleins de produits locaux. Si le « Made in Lebanon » occupait entre 15 à 20 % des rayons des supermarchés avant la crise, il en représente aujourd’hui près de 60 %, après un pic d’environ 70 % atteint en 2022 et 2023, selon Ziad Bekdache, PDG d’OPP (Oriental Paper Products) et vice-président de l’Association des industriels libanais (AIL). Crise économique et baisse de pouvoir d’achat oblige, les marques libanaises se sont développées et occupent désormais une part importante dans le panier de consommation des Libanais. Avec l’augmentation des prix causée par l’effondrement de la livre libanaise, « les Libanais ne pouvaient plus acheter des produits importés devenus trop...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte