Canneseries couronne la série norvégienne « A better man »

La série norvégienne A better man, thriller psychologique sur un masculiniste toxique, a remporté le prix de la meilleure série longue du festival Canneseries, qui a également sacré la Belge Oh, Otto ! meilleure série courte.

A better man suit Tom, un Norvégien amer aux tendances misogynes qui s’en prend anonymement aux femmes la nuit sur internet. Lorsque son identité est révélée par des hackers, le « troll » se cache en s’habillant... en femme. Le prix d’interprétation a en outre été remis à Anders Baasmo, acteur principal de cette série également récompensée du prix des lycéens.

Autre production norvégienne mêlant drame familial et comédie, Nepobaby a quant à elle été primée pour son scénario et l’ensemble de son casting, lauréat du prix spécial d’interprétation.

Pour cette huitième édition, le jury était présidé par le compositeur américain Jeff Russo – en l’absence de l’acteur Norman Reedus (Daryl dans The walking dead), qui devait initialement assurer cette mission, entouré notamment des actrices française et espagnole Louise Bourgoin et Lola Duenas.

La Norvège a aussi brillé dans la compétition séries documentaires avec le prix décerné à The agent-The life and lies of my father, enquête sur un père ayant confié à son fils, alors âgé de 10 ans, être un agent secret.

Côté séries courtes, le jury présidé par l’actrice et scénariste néerlandaise Marnie Blok a plébiscité Oh, Otto !, plongée dans la communauté queer de Bruxelles.

Après six jours de projections et rencontres, la Croisette a remballé son tapis rose, foulé entre autres par l’équipe d’une nouvelle adaptation – en série – du Comte de Monte-Cristo, coproduite par France Télévisions et la Rai. Avant d’accueillir le festival de Cannes et les stars du 7e art la semaine prochaine.

