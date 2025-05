Programmes télé du 9 au 15 mai

Vendredi

AD ASTRA Science-fiction (2019) de James Gray avec Brad Pitt, Liv Tyler, Ruth Negga… Roy McBride a choisi de marcher dans les pas de Clifford, son père, en devenant astronaute à son tour. Clifford a disparu lors d’une mission dans l’espace seize ans plus tôt. Tout le monde le pense mort, jusqu’au jour où cette certitude est remise en cause. Roy est donc chargé de retrouver son père. Pour mener à bien cette mission, il s’engage dans un voyage périlleux, physiquement et émotionnellement, aux confins de la galaxie...

France 5, 22h05

KNIGHT AND DAY Action (2010) de James Mangold avec Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard… June n’a jamais eu de chance avec les hommes. Jusqu’au jour où elle rencontre Roy. La jeune femme est certaine que la roue a tourné, que Roy est l’homme de sa vie et que le destin a fini de s’acharner sur elle. Mais June découvre que Roy est un agent secret sous couverture et qu’il ne semble pas prêt à abandonner son métier. Alors qu’il est en mission, June se trouve mêlée à l’affaire et une traque à travers les continents commence pour la jeune femme. En sécurité nulle part, les deux amoureux pour s’en sortir devront tout se dire...

M6, 22h10

Samedi

LES ENFANTS DE LA TÉLÉ FÊTENT LES 50 ANS DE FRANCE 2 ! Divertissement. Pour célébrer les 50 ans de France 2, Les Enfants de la télé sortent le grand jeu avec un prime exceptionnel. Autour de Laurence Boccolini, plus de 20 invités de prestige, animateurs, journalistes et comédiens, se retrouvent pour revivre ensemble les moments les plus marquants de l’histoire de la chaîne.

France 2, 22h10

AUGUSTE ESCOFFIER OU LA NAISSANCE DE LA GASTRONOMIE MODERNE Documentaire. Né à Villeneuve-Loubet en 1846, Auguste Escoffier fait ses classes à Nice chez un oncle restaurateur. À 19 ans, le jeune Provençal monte à Paris, capitale hédoniste du Second Empire, et grimpe tous les échelons au Petit Moulin Rouge où il débute comme commis. Le jeune chef visionnaire va alors allier progrès technique et art culinaire raffiné pour révolutionner les plaisirs de la table. Ce manager avant l’heure rationnalise le métier, allège les plats – des recettes inspirées devenues signatures – et dresse les assiettes comme des tableaux. Une œuvre que cet amateur de « mets et de mots » consigne dans des livres devenus cultes, dont son fameux Guide culinaire (1903) pour des générations de chefs. Première star de la gastronomie, Escoffier conquiert l’Amérique, anticipant la mondialisation.

Arte, 21h55

Dimanche

FAST & FURIOUS 9 Action (2021) de Justin Lin avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster… Dominic Toretto, un as du volant, veut laisser sa vie pleine de dangers derrière lui. Il est désormais heureux en famille avec sa compagne et leur fils. Pourtant, alors que d’autres membres de la famille viennent leur rendre visite, Dominic et son clan vont devoir sortir de leur retraite quand un complot menace. À sa tête, Jakob, le frère délaissé et désavoué de Dom, qui a des comptes personnels à régler. Alors que Jakob dispose d’une armée, Dom et ses amis vont avoir besoin de renfort qu’ils vont trouver auprès de Han Cipher et Magdalene Shaw.

TF1, 22h10

LE GRAND BAIN Comédie (2018) de Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde… Bertrand, un quinquagénaire chômeur sous antidépresseurs, tombe par hasard sur une petite annonce de recrutement pour un club amateur de natation synchronisée masculine à la piscine municipale. Il y rencontre Laurent, manager irascible, Marcus, patron déchu, Simon, rockeur raté, Thierry, préposé au ramassage des bouées, Avanish, un Sri-Lankais qui ne communique que dans sa langue. Avec leur entraîneuse Amanda, en fauteuil roulant, et Delphine, une ancienne nageuse star, ils vont tenter de gagner le championnat du monde.

France 2, 22h10

Lundi

DJANGO UNCHAINED Western (2012) de Quentin Tarantino avec Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio… En 1858, dans le sud des États-Unis, le docteur King Schultz, ancien dentiste reconverti en chasseur de primes, arrête un convoi d’esclaves et libère l’un d’entre eux, Django. Il pourrait être un précieux témoin pour retrouver les frères Brittle, dont la tête est mise à prix. Les deux hommes les retrouvent rapidement et Django les tue, pour se venger du sort qu’ils lui ont fait subir, ainsi qu’à sa femme. Schultz décide alors de prendre Django comme associé. Il est prêt à l’aider à retrouver sa femme.

France 3, 22h05

LE MONDE SECRET DES FORÊTS Documentaire. La forêt est la clé de l’avenir de la planète. C’est le message porté par ce documentaire qui va à la rencontre de biologistes passionnés par la protection des espaces forestiers. Grâce à un projet révolutionnaire il met en lumière la capacité exceptionnelle de la forêt à absorber le dioxyde de carbone et son rôle essentiel dans la réduction des gaz à effet de serre. Un biologiste français évoque le monde complexe et merveilleux des champignons, tandis qu’un spécialiste australien explique qu’il faut cesser l’exploitation des forêts vierges afin de réduire le risque d’incendies de forêt.

France 5, 22h05

Mardi

ANORA Comédie (20224) de Sean Baker avec Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yuriy Borisov… Anora, une jeune strip-teaseuse de Brooklyn, voit sa vie se transformer en véritable conte de fées quand elle rencontre Ivan, le fils de Nikolai Zakharov, un célèbre et influent oligarque russe. Sans réfléchir, elle accepte la demande en mariage, soudaine et inattendue, du jeune homme. Mais lorsque la nouvelle de leur mariage parvient en Russie, leur belle idylle est menacée. En effet, les parents du jeune homme se rendent immédiatement à New York avec la ferme intention de faire annuler cette union, en employant la force si nécessaire. Malgré les risques, Anora refuse catégoriquement de divorcer...

Canal+, 22h10

AUX ORIGINES, L’ESCLAVAGE Documentaire. Raconter l’esclavage en France, c’est regarder en face un passé que la mémoire collective a longtemps occulté. Du XVIIe au XIXe siècle, la France a déporté 1,2 millions d’hommes et de femmes et exploité des millions d’Africains sur son sol et dans ses colonies. Six personnalités françaises explorent leur arbre généalogique : Kalash, JoeyStarr, Marie-Laure Garnier, Guillaume Hoarau, Karine Baste et Stefi Celma. De Saint-Malo à Cayenne, en passant par La Réunion, la Martinique, Nantes ou Bordeaux, ce film va à la rencontre d’autres Français, descendants de marchands d’esclaves, de capitaine de navire négrier, ou de résistants comme Toussaint-Louverture, tous héritiers d’une même histoire.

France 2, 22h10

Mercredi

LES AILES COLLÉES Téléfilm. Le jour de son mariage, Paul voit ressurgir Joseph, qu’il a perdu de vue depuis quinze ans. Avec les souvenirs brûlants de leur première rencontre, ce sont les doutes sur leurs choix d’une vie et l’émoi de cette relation interdite qui submergent les deux hommes. Leur amour fulgurant, à l’adolescence, a suscité un harcèlement homophobe incessant et particulièrement violent, jusqu’au drame qui a bouleversé à jamais leur existence. Quinze ans plus tard, ce passé encore douloureux fait vaciller le présent...

France 2, 22h10

VOLVER Comédie (2006) de Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas… Raimunda et Soledad, deux sœurs, retournent dans leur village de la Mancha pour entretenir les tombes de leurs parents et rendre visite à leur tante Paula et à leur voisine Agustina. Quand elles rentrent à Madrid, le mari de Raimunda tente de violer leur fille. Celle-ci se débat et le tue accidentellement. Quand Raimunda revient de son travail, elle découvre le cadavre et s’en débarrasse dans le congélateur d’un restaurant dont le propriétaire lui a confié les clefs. Prise pour la maîtresse des lieux par un régisseur de cinéma, la jeune femme se reconvertit en cuisinière. Soledad lui apprend alors que leur tante vient de mourir...

Arte, 22h00

Jeudi

HPI Série. Morgane veut tout donner de sa personne afin d’obtenir un meilleur karma. Et les premiers retours sont positifs lorsqu’elle apprend que Karadec est bien le père de son bébé. Ce dernier lui offre généreusement un hébergement alors que la jeune femme a encore perdu sa maison. De nombreuses questions lui traverse l’esprit, puisqu’elle se demande si s’aventurer dans une histoire d’amour avec son collègue, colocataire et coparent, est vraiment une bonne idée. Une cinquième et dernière saison pour Audrey Fleurot qui a décidé d’arrêter à la fin de la saison.

TF1, 22h10

DGSI, LA MAISON DU SECRET Documentaire. Machine à fantasmes, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) est l’un des piliers du renseignement et de la sécurité de la France. Antiterrorisme, contre-espionnage ou protection économique sont au cœur de la lutte sans merci à laquelle se livrent les agents de cette direction. Ce sont ces histoires hors du commun que propose ce documentaire. Pour la toute première fois ces femmes et ces hommes de l’ombre vont raconter, de l’intérieur, leurs opérations les plus sensibles. Ces récits exclusifs ainsi que des images déclassifiées et inédites apportent à ce film un accès sans précédent à ces guerres secrètes qui d’ordinaire ne se racontent pas.

Canal+, 22h09