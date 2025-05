L'Américain Robert Francis Prevost élu pape, choisit le nom de Léon XIV | Suivez notre direct

Robert Francis Prevost, âgé de 69 ans et né à Chicago, a servi pendant deux décennies au Pérou, où il est devenu évêque et citoyen naturalisé, rapporte le New York Times. Jusqu'à la mort du pape François, il dirigeait le bureau chargé de sélectionner et de gérer les évêques à l'échelle mondiale. Membre de l'Ordre de Saint-Augustin, il partage avec François un engagement envers les pauvres, indique également le New York Times. « L'évêque ne doit pas être un petit prince assis dans son royaume », déclarait-il au site officiel du Vatican l'année dernière.

Ordonné prêtre en 1982 à l'âge de 27 ans, il a obtenu un doctorat en droit canonique à l'Université pontificale Saint-Thomas-d'Aquin à Rome.