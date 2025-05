Léon XIV : Robert Francis Prevost, homme de synthèse modéré et premier pape américain

L'Américain Robert Francis Prevost, 69 ans, devenu jeudi le premier pape originaire des Etats-Unis de l'Histoire, est un homme d'écoute et de synthèse, classé parmi les modérés, et connaissant autant le terrain que les rouages du Vatican. Un évêque « ne doit pas être un petit prince assis en son royaume, il doit être proche du peuple qu'il sert et marcher avec lui, souffrir avec lui », déclarait-il en 2024 au site internet Vatican News.Créé cardinal en 2023 par François qui a porté son ascension au Vatican, il était avant son élection membre de sept dicastères (l'équivalent de ministères au Vatican). Robert Francis Prevost occupait notamment la tête du puissant dicastère des évêques, ce qui en faisait le conseiller du précédent pape sur les nominations des prélats. En images Les grandes...

