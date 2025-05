Quand Léon XIV partageait des articles critiquant Vance et Trump

Quand il n'était encore que le cardinal ou l'évêque Robert Prevost, le pape Léon XIV a partagé sur X des publications critiquant le vice-président JD Vance et le président Donald Trump, en particulier pour leurs positions anti-migrants.

Le 3 février 2025, ce compte, illustré par une photo du natif de Chicago avec le défunt pape François et dont l'authenticité a été confirmée par le Vatican, renvoie vers un article ainsi titré : « JD Vance a tort: Jésus ne nous demande pas de hiérarchiser notre amour pour les autres. » Le texte, publié sur le site National Catholic Reporter, fait référence à des propos du vice-président américain justifiant la politique anti-immigration très dure du gouvernement Trump par une référence à la doctrine catholique.

Invoquant un précepte appelé « ordo amoris » (« l'ordre d'amour »), JD Vance, converti au catholicisme en 2019, a affirmé que la charité d'un chrétien devait en priorité bénéficier à ses proches et à ses concitoyens, et non aux étrangers. Le pape François avait déjà publiquement critiqué cette interprétation nationaliste. Le dernier message sur X du compte du nouveau chef de l'Eglise catholique, le 14 avril, renvoie vers le texte d'un évêque auxiliaire de Washington, d'origine salvadorienne. Ce prélat, Evelio Menjivar, y critique durement la politique d'expulsions massives du gouvernement américain. Robert Prevost a eu ces dernières années une activité très sporadique sur X (anciennement Twitter), où il se contente de reposter des messages ou de renvoyer vers des sites internet.

Le 4 septembre 2017, il a ainsi répercuté un message critiquant l'utilisation par Donald Trump, alors dans son premier mandat, du terme « bad hombres » (« mauvais hommes ») pour désigner des immigrés, un vocabulaire propre à encourager « le racisme et le nativisme ».

Ces partages d'articles et publications n'ont pas échappé à une figure de l'extrême-droite, Laura Loomer, réputée influente auprès du président américain. Le nouveau pape est « woke » - un terme péjoratif de la droite radicale pour désigner entre autres les positions anti-racistes - et « marxiste », a-t-elle écrit sur X.