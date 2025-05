Frontière libano-syrienne : l’ambassadeur de France remet à Raggi des documents d’archives français

L’ambassadeur de France au Liban, Hervé Magro, a remis jeudi au ministre libanais des Affaires étrangères, Joe Raggi, une série de documents et de cartes issus des archives françaises, portant sur la délimitation de la frontière entre le Liban et la Syrie, alors que le Premier ministre Nawaf Salam a effectué dans la matinée une tournée dans la Békaa et la région de Baalbeck, le long de cette frontière.

Dans une publication sur X, le ministre libanais a indiqué avoir « reçu de l’ambassadeur de France au Liban, Hervé Magro, une copie des documents et cartes issus des archives françaises concernant la frontière entre le Liban et la Syrie ». « Cette remise fait suite à une demande officielle du Liban et à la promesse faite par le président Emmanuel Macron au président Joseph Aoun, lors de sa dernière visite à Paris, de fournir ces documents qui serviront le Liban dans le processus de délimitation de sa frontière terrestre avec la Syrie », a-t-il ajouté.

« Trop tôt pour évaluer la portée de ces documents »

Une source au sein du ministère des Affaires étrangères a indiqué à L’Orient-Le Jour qu’« il était encore trop tôt pour évaluer la portée ou la valeur probante de ces documents, qui comprennent également des cartes portant des dates différentes ». Ces éléments seront prochainement transmis à la commission compétente, en coordination avec l’armée libanaise, chargée de les examiner dans le cadre du dossier de la délimitation, a-t-elle précisé. Selon la même source, la partie française a indiqué que les archives, conservées à Nantes, pourront être mises à disposition des autorités libanaises au besoin.





Depuis que le Liban et la Syrie ont obtenu leur indépendance du mandat français, respectivement en 1943 et 1946, la frontière entre les deux pays est restée poreuse jusqu’à ce jour. La délimitation de cette frontière n’a jamais été finalisée sous la dictature des Assad entre 1970 et 2024. Les trafics d’armes, de drogue, de personnes et de marchandises restent courants à ce jour, malgré l’arrivée au pouvoir des nouvelles autorités syriennes.

La remise des documents français intervient au lendemain d’une rencontre à Paris entre le président français Emmanuel Macron et son homologue syrien par intérim Ahmad el-Chareh, au cours de laquelle le dossier de la frontière libano-syrienne a été évoqué. Le premier s’est dit disposé à « faciliter » l’ouverture de négociations bilatérales entre Beyrouth et Damas sur le tracé de leur frontière commune, longue de 330 km et poreuse, en mettant à disposition « l’expertise, les archives et l’expérience » de la France en la matière.

La question avait été évoquée fin mars à Paris lors de la visite du président libanais Joseph Aoun à l’Élysée. Les deux dirigeants avaient alors tenu une visioconférence conjointe avec le président Chareh, consacrée à la sécurité le long de la frontière libano-syrienne, théâtre de récents affrontements entre forces syriennes et clans armés libanais. Nawaf Salam s’était, lui, rendu à Damas le 14 avril dernier, où il avait rencontré le nouveau dirigeant syrien Ahmad el-Chareh, pour discuter notamment de la délimitation des frontières terrestres et maritimes. Entretemps, l’armée libanaise patrouille cette frontière en certains endroits, mais n’est toujours pas parvenue à contrôler la totalité de cette zone, malgré l’installation de plusieurs miradors dans le cadre d’un don britannique il y a quelques années.