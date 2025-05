Nawaf Salam depuis la frontière avec la Syrie : L’armée libanaise est le rempart de la nation

Le Premier ministre Nawaf Salam, en tournée dans la Békaa et la région de Baalbeck, à la frontière libano-syrienne, a salué jeudi l’engagement de l'armée libanaise, soulignant que celle-ci constitue « le rempart de la patrie et le symbole du sacrifice et de la loyauté au service de sa protection et de celle de ses citoyens ».

Nawaf Salam a entamé sa visite à Chaïbiya dans le jurd (arrière-pays) de Baalbeck, avant de se rendre dans le centre de Bou Fares, situé à la frontière entre les deux pays, selon des informations publiées sur le compte X du Grand Sérail.

الرئيس #نواف_سلام خلال تفقده برج المراقبة في مركز بو فارس، على الحدود اللبنانية السورية، يرافقه وزير الدفاع ميشال منسى، وزير الداخلية احمد الحجار ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس الأركان في الجيش اللواء حسان عودة.

وقد اطلع الرئيس سلام على كل الإجراءات المتخذة من قبل… pic.twitter.com/DxQjAOoFL8 — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) May 8, 2025

M. Salam est accompagné pour cette tournée ministres de la Défense Michel Menassa, de l’Intérieur Ahmad Hajjar, des Travaux publics Fayez Rassamny, ainsi que du chef d’état-major de l’armée, le général Hassane Aoudé.

Sur place, le Premier ministre a inspecté les dispositifs militaires et sécuritaires déployés dans la zone afin de renforcer la surveillance des frontières, prévenir les infiltrations et lutter contre la contrebande, notamment du haut d'un mirador de l'armée. Il a également présidé une réunion avec des soldats stationnés sur le site, au cours de laquelle il a pris connaissance des mesures mises en place pour protéger la souveraineté du territoire national.

Sa visite a été saluée par des familles, clans et notables du nord de la Békaa, réunis pour l'occasion. Ils ont remercié le Premier ministre pour son initiative « prometteuse pour le retour de l’État dans la région » et lui ont fait part des dossiers « urgents » à régler dans la région, notamment celle des réfugiés et migrants syriens, la question des 38 villages frontaliers « désertés » en raison des tensions, la délimitation de la frontière et l'importance selon eux d'une loi d'amnistie générale « équitable ». Un représentant de ces familles, Mohammad Nassereddine, a encore appelé à la création d'un réseau de transports en commun dans la zone, ainsi qu'à une solution « durable » pour le barrage sur le fleuve el-Assi (l'Oronte), afin d'éviter des conflits liés à la gestion de l'eau.

Ces derniers mois, la frontière libano-syrienne a connu des affrontements entre des clans chiites, considérés proches du Hezbollah, et les nouvelles autorités syriennes. L'armée libanaise, de son côté, s'y est déployée afin de résoudre les problèmes liés à la porosité de la frontière et mène régulièrement des opérations liées à la lutte contre la contrebande et le trafic aux frontières nord et est du Liban.

Nawaf Salam s’était rendu à Damas le 14 avril dernier, où il avait rencontré le nouveau dirigeant syrien Ahmad el-Chareh, pour discuter notamment de la sécurité à la frontière. Et mercredi, la question libano-syrienne a été abordée lors d'un entretien entre M. Chareh et le président français, Emmanuel Macron, à l'Élysée. Lors de leur réunion avait notamment annoncé que Paris allait remettre à Beyrouth des copies d'archives sur le tracé de la frontière, ce que l'ambassadeur français au Liban, Hervé Magro, a concrétisé jeudi matin en transmettant ces copies de cartes au chef de la diplomatie libanaise, Joe Raggi.