Haïdar va présenter un projet de hausse de plus de 50 % du salaire minimum au Liban

Une réunion s’est tenue mercredi entre le ministre du Travail, Mohammad Haïdar, et la commission de l’indice des salaires – l’instance chargée de revoir la politique salariale, composée de représentants syndicaux et d’organisations patronales — afin d’aborder la question de la hausse du salaire minimum et d’autres ajustements pour les employés du secteur privé. Selon un communiqué de l’Agence nationale d’information (Ani, officielle), le ministre a annoncé un projet de relèvement du salaire minimum à 28 millions de livres libanaises (LL) dans une première phase – soit l’équivalent de 312 dollars au taux actuel de 89 500 LL pour un dollar –, contre 18 millions de LL actuellement (environ 200 dollars), soit une hausse de plus de 50 %. « Un débat honnête, clair et responsable a eu lieu entre tous...

