Mont-Liban : les résultats dans sept villes échantillons

Compétition à caractère familial, bataille électorale entre partis chrétiens et verrouillage druze : à la veille des élections municipales au Liban-Nord dimanche, L’Orient-Le Jour vous propose de (re)découvrir les résultats finaux de sept localités du Mont-Liban (sur un total de 333) où différentes dynamiques électorales étaient en jeu, lors du premier jour du scrutin qui s’est tenu le 4 mai et dont les résultats définitifs ont été publiés le 7 mai.

Jdeidé-Bauchriyé-Sed el-Bauchriyé (Metn)

Dans cette grande municipalité du Metn, la liste « Il est temps », dirigée par Auguste Bakhos et soutenue par les Forces libanaises, les Kataëb et le Tachnag, ainsi que le député Ibrahim Kanaan, a remporté l’intégralité des 21 sièges. L’écart avec la liste « La transparence pour construire l’avenir », soutenue par le Courant patriotique libre et le clan Murr, est conséquent. En effet, Mario Issa, le dernier parmi les gagnants, a récolté plus de 700 voix de plus qu’Élias Tannouri (2 945 voix), le premier parmi les perdants et candidat sur la liste adverse.

Gagnants :

Auguste Bakhos (4 506 voix) Dani Radi (4 255) Charles el-Hage (4 193) Raymond Kanaan (4 .192) Jeanine el-Kassouf (4 173) Élias Wakim (4 165) Michel el-Jamal (4 174) Élie Aoun (4 129) Vanessa Najm (4 113) Rawad Élia (4 098) Charbel Haddad (4 093) Clément Hakim (4 080) Mansour Yazbeck (4 046) Joseph Abi Nader (4 045) Tony Kaïrouz (4 036) Pascale Farès (4 034) Kamil Abi Atmé (4 020) Ghassan Yazbeck (3 997) Rola Hanna (3 992) Mario Issa (3 940) Rafi Masroubian (3 694).

Jbeil (Jbeil)

À Jbeil, la liste « Jbeil plus belle », soutenue par les FL, les Kataëb et le Tachnag, a également raflé la mise. Un écart de plus de 600 voix sépare le dernier gagnant, Lotfi Lakkis, du premier perdant, Fadi Saliba (1 757), membre de la liste de la « Décision de Jbeil », soutenue par le CPL.

Zaher Abi Ghanem (2 951 voix) Youssef Chami (2 915) Joseph Zaarour (2 789) Julien Zgheib (2 735) Ghassan Tawilé (2 733) Élie Mounès (2 712) Walid Beylane (2 704) Chadi Khoury (2 699) Samir Mouchref (2 685) Élise Merhej (2 662) Dolly Sfeir (2 657) Karim Cordahi (2 650) Nizar el-Hage (2 648) Joseph Bezjian (2 639) Robert Hawat (2 623) Wissam Saliba (2 618) Ziad Kallab (2 587) Lotfi Lakkis (2 398).

Aalmat-Souané (Jbeil)

Dans la municipalité de Aalmat-Souané, composée de villages chiites de Jbeil, la compétition a là aussi été avant tout familiale, bien que la liste soutenue par le tandem chiite Hezbollah-Amal, « Développement et fidélité », l’ait emporté de quelques centaines de voix. Un responsable du Hezbollah dans la région assure ainsi que l’élection était tournée vers le développement des villages, « laissant (ainsi) le choix aux familles ».

Souané :

Samer Choucair (1 143 voix) Khalil Choucair (1 025) Kawthar Choucair (939)





Aalmat :

Mohammad Aouad (1 232) Nassim Ahmad (1 195) Hassan Ahmad (1 146) Hadi Hassan (1 132) Rita Aouad (1 104) Haitham Aouad (1 099) Ibrahim Aouad (1 076) Mohammad Khaireddine (1 036) Hilal Aouad (1 034) Nour Aouad (901) Samir Haidar (785) Youssef Khaireddine (779).

Jounieh (Kesrouan)

À Jounieh, la « Décision de Jounieh », soutenue par les Forces libanaises et les Kataëb, ainsi que les députés Neemat Frem et Farid Haykal el-Khazen et l’ancien député Mansour Bone, a remporté l’intégralité des sièges. L’écart avec la liste adverse, « Notre Jounieh » (soutenue par le CPL), est large. En effet, Georges Beaïno, le gagnant ayant reçu le moins de votes, dépasse largement le candidat le plus populaire parmi les perdants (Roy Hawa, 2 968 voix).

Rachid el-Khazen (5 476 voix) Charbel Bou Lahdou (5 339) Fayçal Frem (5 372) Tanios Bassil (5 272) Tarek Chahine (5 258) Alexandre Matar (5 256) Nancy Adaïmi (5 221) Fadi Fayad (5 208) Melissa Maatouk (5 207) Georges Saadé (5 191) Joe Audi (5 169) Élie Bachir (5 141) Marie Boueri (5 134) Rodrigue Fenianos (5 110) Francis Abi Nakhoul (5 106) Nabil Maroun (5 095) Chadi Hawa (5 090) Georges Beaïno (4 997).

Baabda-Louaïzé (Baabda)

Dans la municipalité de Baabda-Louaïzé, la compétition était avant tout familiale, même si deux des trois listes en lice étaient soutenues par des partis politiques : la liste menée par Henri Carmello Hélou, soutenue par les FL, a obtenu trois sièges, tandis que celle menée par Henri Michel Hélou, soutenue par le CPL, en a obtenu dix. Enfin, la liste menée par Sami Maamari en a obtenu deux. À noter que les candidats encartés dans des partis n’ont pas obtenu de siège, attestant du caractère résolument familial de l’élection à Baabda, où un Hélou est traditionnellement élu à la tête de la municipalité.

Louaïzé :

Émile Georges Rizkallah (835 voix) Najwa Khalil Abou Tanous (755).





Baabda :

Ibrahim Fayad (977 voix) Amine Abi Nader (969) Abdo Matouk (941) Youssef Fayad (894) Henri Carmelo Hélou (869) Rami Kanaan (865) Pierre Moawad (840) Josiane Yazbek (837) Chadi Abi Rached (829) Sami Maamari (827) Wajih Antoun el-Khoury Hélou (826) Henri Michel Hélou (823) Maroun el-Kossayfi (821)

Hadeth- Sebnay- Haret el-Botom (Baabda)

Dans un scrutin annoncé comme serré à Hadeth, la liste dirigée par le président sortant du conseil municipal, Georges Aoun (en poste depuis 2 010 et soutenu par le CPL), a finalement remporté la totalité des 18 sièges face à la liste de Abdo Cherfane, soutenue par les Kataëb, sans les FL.

Hadeth :

Georges Aoun (3 675 voix) Roger Chartouni (3 605) Ziad Souma (3 568) Kozhaya Bou Khalil (3 565) Aziz Jammous (3 562) Sleiman Abi Rizk (3 560) Geryès Charfan (3 548) Yara Karam (3 545) Antoine Matta (3 543) Jad Tarraf (3 534) Antoine el-Asmar (3 532) Élias Choueiry (3 524) Georges Haddad (3 484).





Haret el Botom :

Hoda e-Hajj (3 531 voix) Saïd Chebli (3 505)





Sebnay :

Ibrahim Berberi (3 475 voix) Nicolas Aaramouni (3 453) Fady Daoualiby (3 452).

Aley (Aley)

Comme plus globalement dans les régions druzes, l’entente sur une liste commune à Aley entre le Parti socialiste progressiste du zaïm Walid Joumblatt et le Parti démocratique libanais de Talal Arslane a écrasé toute forme de compétition. Deux candidats de la société civile ont ainsi été largement battus.

Wajdi Mourad (3 389 voix) Imad Halimé (3 316) Wael el-Jerdi (3 308) Majed Abi Rafeh (3 304) Haïtham el-Faqih (3 290) Ghassan Chahine (3 280) Kamal el-Kassis (3 279) Nabil Gharib (3 278) Hani Jamaleddine (3 276) Raëd el-Rayes (3 274) Jean Haddad (3 258) Sima el-Khoury (3 256) Éline Rachmani (3 249) Issam Obeid (3 247) Fady Chehayeb (3 224) Robert el-Bitar (3 220) Houssam Barakat (3 213) Ramzi Akl (1 933)