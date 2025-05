Municipales au Liban-Nord : les batailles à suivre

Une semaine après le Mont-Liban, les électeurs des gouvernorats (mohafazats) du Nord et du Akkar doivent élire dimanche 11 mai leurs conseils municipaux. Sont conviés aux urnes plus de 600 000 inscrits, répartis sur les cazas de Tripoli, Minié-Denniyé, Bécharré, Batroun, Koura, Zghorta et Akkar. Dans la plupart des cas, la compétition est dictée par des considérations d’ordre familial ou strictement locales. Toutefois, la politique prend parfois le dessus, notamment dans le contexte actuel de polarisation accrue autour du Hezbollah et de ses armes. Sans compter le fait que l’absence prolongée du principal leader sunnite, Saad Hariri, et de son courant du Futur rend la compétition encore plus incertaine dans les nombreuses localités du Nord où cette communauté est majoritaire. À l’approche du scrutin,...

