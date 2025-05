Publication officielle des résultats des municipales dans le Metn et le Chouf

Le ministère de l'Intérieur a publié, mercredi sur son site internet, les résultats des élections municipales de dimanche dans les cazas du Metn et du Chouf au Mont-Liban. Les résultats des cazas de Aley, du Kesrouan et de Jbeil avaient été publiés la veille et ceux de Baabda lundi.

Selon le ministère, 376 725 électeurs ont pris part aux municipales au Mont-Liban, ce qui représente un taux de participation de 45,16%. Par ailleurs, 660 plaintes ont été enregistrées et 8 075 appels ont été reçus sur la hotline du 1766.

« Transparence et neutralité »

Mercredi matin, le ministre de l'Intérieur, Ahmad Hajjar, est arrivé au sérail de Tripoli (Liban-Nord) pour faire le point sur les préparatifs logistiques et sécuritaires en vue des municipales prévues dimanche au Akkar et dans le Nord. Il a été reçu entre autres par le mohafez du Nord Ramzi Nohra, le mohafez du Akkar Imad Labaki, des présidents de municipalités et des commandants sécuritaires.

La veille, il a présidé une réunion de la salle des opérations centrale chargée de la supervision des élections municipales et des moukhtars (fonctionnaires administratifs), au cours de laquelle une évaluation générale du processus électoral qui s'est déroulé dans le Mont-Liban a été effectuée. M. Hajjar a salué « les efforts déployés pour que ce processus se déroule de manière fluide et démocratique ». La réunion a également porté sur les préparatifs en cours pour le scrutin dans le Nord. Le ministre a enfin souligné «la nécessité de maintenir la sécurité le jour des élections et d'œuvrer à leur réussite dans la transparence et la neutralité la plus absolue».

Les élections municipales ont été reportées à trois reprises, en 2022, 2023 et 2024. Le dimanche 4 mai, le scrutin s’est tenu dans les gouvernorats du Mont-Liban, et se poursuivra le 11 mai dans le Liban-Nord et au Akkar, et le 18 mai, dans la Békaa, la région de Baalbeck-Hermel et à Beyrouth. Elles auront lieu dans le Sud le 24 mai.