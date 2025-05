Municipales au Mont-Liban : les principaux enseignements de la journée

Avec plusieurs années de retard, les Libanais inscrits au Mont-Liban ont voté dimanche pour la première phase des élections municipales. Ce premier scrutin après l’important rééquilibrage politique survenu à la suite de la guerre entre Israël et le Hezbollah et l’élection de Joseph Aoun à la présidence de la République a été l’occasion de jauger des équilibres électoraux, notamment parmi les partis chrétiens, à un an des élections législatives. L’Orient-Le Jour vous propose une lecture à chaud des résultats. L’alliance Kataëb-Forces libanaises en position de force Cette première journée électorale a été l’occasion pour les Forces libanaises de s’affirmer, aux côtés de leurs alliés Kataëb, comme la principale force politique sur la scène chrétienne. Cela est...

