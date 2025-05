Le mufti Kabalan appelle l'État libanais à « surveiller de près le séisme géopolitique qui frappe la région »

Le mufti jaafarite libanais, cheikh Ahmad Kabalan, proche du tandem chiite (Amal-Hezbollah), a appelé dimanche les autorités libanaises à « surveiller de près le séisme géopolitique qui frappe la région », notamment les affrontements communautaires en Syrie de la fin de la semaine dernière, qui ont fait plus de 100 morts selon une ONG, afin d'éviter toute répercussion au Liban. L'éditorial de Issa GORAÏEB Et maintenant, la question druze Dans un communiqué, le dignitaire religieux à estimé que « la région entière est secouée par un tremblement de terre qui n’épargnera personne » et des « menaces régionales existentielles », ajoutant que le gouvernement doit prendre ses responsabilités face à cette situation parce qu' « on ne peut improviser au bord du gouffre ». Surveiller le «...

