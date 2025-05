Aoun en tournée de supervision des élections : « Redynamiser les municipalités, puis la nation toute entière »

Alors que les élections municipales ont été lancées dimanche matin dans le Mont-Liban, première étape d'un mois de scrutins dans les différentes régions du pays, le président Joseph Aoun s'est rendu en tournée auprès des ministères de l'Intérieur et de la Défense ainsi qu'au Sérail de Baabda, pour se tenir au courant de l'organisation du scrutin et en surveiller le bon déroulement. Au ministère de l'Intérieur, le chef de l’État a déclaré que « les élections sont une opportunité pour les citoyens et un droit naturel ». Il a assuré que les forces de sécurité ont « reçu des instructions strictes » pour superviser le processus électoral et garantir son bon déroulement. « Le rôle des municipalités est central, et cette échéance est essentielle », a-t-il ajouté, disant sa « confiance » dans la...

