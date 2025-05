Au Metn, les Murr et les Kataëb se livrent une bataille pour la fédération des municipalités

« Il faut que la fédération des municipalités du Metn soit en phase avec la nouvelle ère que vit le pays. » C’est par ces propos qu’Élias Hankache, député Kataëb du caza, résume pour L’Orient-Le Jour la vision de son parti pour la bataille municipale. Les Kataëb veulent être aux commandes de cette fédération regroupant 33 municipalités dans leur fief. Mais cela est loin d’être chose facile. Car dans cette bataille, Samy Gemayel et son parti devraient faire face à un autre poids lourd, les Murr, dont le leadership est ancré dans le Metn depuis plus de cinq décennies. Michel Murr, ancien député décédé en 2021, y a consolidé ses assises grâce à un réseau clientéliste, s’appuyant sur des présidents de municipalité et des moukhtars, devenus les relais de son pouvoir. C’est d’ailleurs sa fille...

