Municipales : dans le Mont-Liban, quelques violations, des bagarres et une arrestation pour « achat de voix »

Plusieurs violations ont été signalées pendant les élections municipales dans le Mont-Liban dimanche, selon l'Association libanaise pour la démocratie des élections (LADE) et le ministère de l'Intérieur.

Le ministère a ainsi annoncé à 16h avoir reçu douze plaintes pour corruption électorale, via des appels à la salle des opérations centrale chargée de la supervision du scrutin. Ces plaintes ont été transmises à la police pour investigation. À Fanar, dans le Metn, la division des renseignements des Forces de sécurité intérieure a, elle, arrêté un citoyen soupçonné d’avoir « acheté des voix au profit d’un candidat », a également annoncé le ministère. Le dossier a été transféré à la brigade judiciaire de Jdeidé, qui a ouvert une enquête.

De son côté, la LADE a déployé des dizaines d'observateurs dans les bureaux de vote des six cazas du mohafazat du Mont-Liban (Jbeil, Kesrouan, Metn, Baabda, Aley, Chouf). Dans un rapport préliminaire, publié aux alentours de 15h30, la LADE a rapporté plusieurs problèmes et violations lors de ses missions, notamment des retards dans l’ouverture de plusieurs bureaux, des isoloirs dont l'installation ne garantissait pas la confidentialité du vote, des problèmes d'accès pour les personnes en situation de handicap et « un cas grave dans lequel un délégué d'une liste a pris la place du président du bureau à Haret Hreik », dans la banlieue-sud de Beyrouth.

Votes hors isoloir et bagarres

L'organisation relève aussi des « cas multiples de vote en dehors de l’isoloir », notamment à Barja, Aïn Zhalta et Chanié, ainsi que des altercations survenues dans ou devant des bureaux de vote, comme à Aramoun où une dispute a opposé un président de bureau à un délégué ; à Haret Hreik, Barja, Bchémoun et Hammana où des bagarres sont survenues entre délégués, électeurs ou membres de familles politiques opposées ; et à Biré où des listes ont été distribuées de façon illégale à l'intérieur du bureau.

Une altercation a en outre éclaté au bureau de vote de Ghadir en raison de la présence du président sortant de la municipalité de Jounieh, Juan Hobeiche, rapporte l’Agence nationale d'information (Ani, officielle). Les forces de sécurité lui ont interdit l'accès au centre de vote, car il est inscrit à Sahel Alma. Refusant de quitter les lieux, M. Hobeiche a insisté pour entrer. Il a contacté la caïmacame du Kesrouan, Sethrida Nabhan, qui a à son tour sollicité l’intervention du gouverneur du Mont-Liban, Mohammad Makkaoui, lequel a finalement autorisé son entrée, précise l'Ani. Plus tôt dans la journée, un accrochage a eu lieu entre deux personnes dans un bureau de vote de Ghiné, dans la région de Ftouh Kesrouan, provoquant une bousculade dans laquelle un individu a légèrement été blessé au nez.

Les électeurs des six cazas du Mont-Liban étaient appelés à voter dimanche pour élire de nouveaux conseils municipaux, en place depuis 2016 et dont les mandats ont été prorogés à trois reprises depuis 2022. Quelque 333 conseils municipaux doivent être élus et des dizaines de milliers d'électeurs sont appelés à voter, ainsi que pour l'élection des moukhtars, responsables des affaires des citoyens liées à l'état civil. Le scrutin se poursuivra au Liban-Nord dimanche prochain 11 mai, puis dans la Békaa et à Beyrouth le 18, avant de se clôturer le samedi 24 mai au Liban-Sud, où de nombreux villages ont été dévastés par la guerre entre le Hezbollah et Israël.