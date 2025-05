Walid Joumblatt et le cheikh Akl druze condamnent les attaques israéliennes en Syrie

Les deux responsables les plus influents de la communauté druze au Liban, Walid Joumblatt et le cheikh Akl Sami Abi el-Mouna, ont condamné samedi les attaques israéliennes « répétées » sur la Syrie, dont celles qui a ciblé vendredi soir la périphérie de Damas et d'autres régions. Dans un communiqué publié par l’Agence nationale d’information (ANI, officielle), M. Joumblatt, ancien chef du Parti socialiste progressiste (PSP), a appelé les Arabes et la communauté internationale à « soutenir la Syrie » et à «faire pression sur l’ennemi israélien pour mettre fin à son ingérence, à ses violations persistantes par voie aérienne et terrestre, et à son occupation de certaines parties du territoire syrien». M. Joumblatt s’était rendu vendredi dans la journée en Syrie, où il avait rencontré le président par intérim, Ahmad el-Chareh, en présence du ministre des Affaires étrangères, Assaad Chibani. Cette visite est intervenue suite aux affrontements communautaires meurtriers entre des miliciens druzes et des groupes armés liés au nouveau pouvoir en début de semaine, qui ont fait plus de 100 morts selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Dans la nuit de vendredi à samedi, plus de vingt frappes israéliennes ont visé des sites militaires à travers la Syrie, les bombardements « les plus violents » cette année, selon l'OSDH, après qu'Israël a annoncé une frappe près du palais présidentiel à Damas. Dans ce contexte, le leader druze libanais a également indiqué que les « violations israéliennes entravent la solution politique sur laquelle nous travaillons avec le président syrien par intérim Ahmad el-Chareh ». Lire aussi Et maintenant, la question druze Faire cesser les affrontements Depuis la chute du président syrien Bachar el-Assad le 8 décembre 2024, Israël, qui considère les nouvelles autorités avec méfiance, a mené des centaines d'attaques contre des sites militaires en Syrie, affirmant vouloir empêcher que des armes ne tombent entre les mains des nouvelles autorités qu'il qualifie de « jihadistes », et protéger les Druzes de Syrie. Cette communauté ésotérique, issue d'une branche de l'islam chiite, est également implantée en Israël et au Liban. Samedi matin, l'armée israélienne a annoncé être déployée dans le sud de la Syrie, où elle se dit prête à intervenir pour protéger des villages druzes. Le cheikh Sami Abi el-Mouna, figure de proue de la communauté druze au Liban, a de son côté pris contact avec les cheikhs druzes en Syrie dans le cadre des efforts visant à contenir la situation, mettre un terme aux attaques contre les membres de la communauté en Syrie et faire cesser les affrontements, rapporte l'Agence nationale d'information. Le dignitaire religieux druze a informé ses homologues syriens des « efforts déployés », notamment avec les pays arabes et islamiques influents en Syrie, dont le dernier en date a été « la réunion tenue vendredi à Deir el-Taifa avec les ambassadeurs des pays arabes et de Turquie au Liban », pour exhorter ces nations à « assumer leurs responsabilités envers nos peuples dans les zones touchées et les protéger ». Il a également présenté ses condoléances aux « martyrs de la légitime défense, de l'honneur et de la dignité, tombés lors des événements sanglants survenus à Jaramana, Achrafiyé, Sahnaya et Jabal » et condamné « les récentes attaques menées par l'ennemi israélien sur certaines parties du territoire syrien », estimant que cette « intervention offensive exacerbe les tensions ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

