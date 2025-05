Youssef Fawaz : « Les crises ont souligné qu’il y a un besoin encore plus pressant de renforcer l’inclusion financière »

L'institution de microfinance libanaise Al-Majmoua a été sélectionnée dans le cadre du projet « Green and Fair », financé par l’Union pour la Méditerranée (UpM), qui vise à renforcer l'employabilité et les capacités entrepreneuriales dans des secteurs écologiquement pertinents pour les femmes et les jeunes issus de communautés vulnérables au Liban, en Égypte et dans les territoires palestiniens. Aux côtés de Fair Trade Lebanon, Al-Majmoua sera chargée de la mise en œuvre des activités de ce projet au Liban.

Youssef Fawaz, cofondateur et directeur exécutif d’Al-Majmoua, répond aux questions de L’Orient-Le Jour.

Quel sera votre impact dans le projet « Green and Fair » ?

Dans le cadre de ce projet d'une durée de 12 mois, Al-Majmoua recevra un montant total de 41.817 euros pour donner des formations en littératie financière et en développement des affaires, suivies d’un accompagnement individualisé à la création de plans d’affaires pour 40 micro-entrepreneurs évoluant dans le secteur agroalimentaire, en particulier des femmes et des jeunes. Al-Majmoua offrira aussi aux participants intéressés un accès au financement. En raison de la situation au Liban, la mise en œuvre du projet a été retardée et les formations commenceront en mai 2025.

Quels sont les principaux défis auxquels vous et les autres institutions de microfinance êtes confrontés aujourd’hui au Liban ?

Les institutions de microfinance ont beaucoup souffert des multiples crises qui touchent le Liban depuis 2019. Certaines ont été contraintes de cesser leurs activités, tandis que d’autres ont dû réduire considérablement leur taille pour continuer à servir leurs bénéficiaires. Cela s’est traduit par d’importantes pertes financières et humaines pour les institutions, avec très peu de nouveaux financements disponibles en raison des incertitudes provoquées par la crise.

La crise a également fortement touché les emprunteurs, de nombreux micro-entrepreneurs ayant perdu leur activité ou vu leurs revenus fortement diminuer. Les institutions ont donc dû adapter leurs offres à plusieurs reprises, afin de s’ajuster à la détérioration de la situation financière de leurs bénéficiaires, et d’être aussi accommodants que possible en fonction de leurs moyens. Elles se sont également concentrées sur des marchés nouvellement apparus, tels que le secteur agricole et celui des énergies renouvelables. Au cours des dernières années, Al-Majmoua a ainsi développé de nouveaux prêts et programmes de formation pour les entrepreneurs dans ces secteurs.

Comment les entrepreneurs ayant contracté des microcrédits ont-ils été affectés par la situation ?

Le Groupe consultatif d'assistance aux pauvres (un Think tank qui œuvre à l'amélioration des conditions de vie des pauvres) a mené en 2020 une enquête pour évaluer l’impact de la crise financière, de la pandémie de Covid-19 et de l’explosion du port sur les micro-entrepreneurs. Les résultats ont confirmé ce que nous avions observé parmi nos bénéficiaires : leur situation économique s’est fortement détériorée, avec 30 % d’entre eux qui sont devenus inactifs, dont 75 % déclarant une baisse de 94 % de leurs ventes en raison des fluctuations du taux de change et de la perte de clients. De plus, 80 % des bénéficiaires de micro-crédits ont subi une baisse drastique de leur pouvoir d’achat, et n’étaient plus en mesure de satisfaire leurs besoins de base. Par conséquent, de nombreux clients n’ont pas pu rembourser leurs prêts et le ratio des prêts non performants a grimpé à 20 %, contre environ 1 % avant la crise.

En revanche, 93 % des emprunteurs se sont déclaré satisfaits de leur prestataire de microfinance, et ont indiqué qu’ils emprunteraient de nouveau dès que les conditions économiques le permettraient. Cela se confirme par la forte demande actuelle pour les microcrédits que nous constatons.

En quoi la crise et la situation actuelle représentent-elles une opportunité pour l’ensemble du secteur de la microfinance ?

Les crises, qui ont entraîné une augmentation alarmante des taux de pauvreté, ont clairement montré qu’il existe un besoin encore plus urgent de renforcer l’inclusion financière. Alors que les micro-entrepreneurs peinent à innover, à démarrer, à maintenir ou à développer leur activité en pleine crise économique, l’accès au financement se présente bien souvent comme le facteur clé qui peut les aider à atteindre leurs objectifs d’indépendance financière et de relance de leur activité.

Au cours de ces cinq dernières années, le secteur de la microfinance au Liban a survécu aux multiples crises, tout en poursuivant sa mission d’inclusion financière. Aujourd’hui, sa priorité absolue doit être de reconstituer ses capacités financières en attirant de nouveaux fonds, et de renforcer son action en matière d’inclusion financière, d’autant plus nécessaire alors que le Liban tente de relancer son activité économique.