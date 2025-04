Nucléaire iranien: « nous n'hésiterons pas » à réimposer des sanctions, dit la France

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni n'hésiteront « pas une seule seconde » à réimposer des sanctions contre Téhéran si la sécurité européenne est menacée par le programme nucléaire iranien, a prévenu lundi à l'ONU le chef de la diplomatie française. « L'Iran a franchi tous les seuils qu'il s'était engagé à respecter », et le pays « est en passe d'acquérir l'arme nucléaire », a dénoncé Jean-Noël Barrot à l'issue d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité sur la non-prolifération, qu'il avait convoquée.« Il n'y a pas de solution militaire au problème du nucléaire iranien. Il existe une voie diplomatique pour y parvenir mais c'est un chemin de crête », a-t-il ajouté, espérant le succès des discussions en cours entre Téhéran et Washington sur le dossier.Dans ce contexte, la...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte