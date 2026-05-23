« Cannes-Beyrouth » au cœur des discussions avec la ministre de la Jeunesse et des Sports

Alors que Beyrouth traverse une période particulièrement difficile sur les plans touristique, sportif et culturel, une initiative vient raviver l’espoir de redonner au Liban sa place sur la carte des grands événements internationaux maritimes.

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Nora Baïrakdarian, a reçu une délégation de la Fédération libanaise de yachting et du Beirut Yacht Club. La délégation comprenait le commodore Rabih Salem, président de la Fédération libanaise de yachting et du Beirut Yacht Club, le secrétaire général Khairallah Khairallah, ainsi qu’Alan Matar, responsable des activités et de l’organisation du club.

Cette rencontre avait pour objectif principal de discuter de l’organisation de la course « Cannes-Beyrouth », en coordination avec les ministères concernés et les différentes autorités officielles.

Au cours de la réunion, les membres de la délégation ont présenté les différentes étapes historiques traversées par le club depuis sa fondation en 1954 jusqu’à aujourd’hui. Ils ont notamment rappelé le rôle essentiel joué par le président Camille Chamoun, fondateur du club, ainsi que les liens historiques établis entre Beyrouth et Cannes dès cette époque.

Le Beirut Yacht Club a récemment réactivé l’accord de coopération historique avec la ville de Cannes, ouvrant ainsi la voie à un nouveau partenariat maritime, touristique et économique entre le Liban et la Côte d’Azur.

Cet événement nautique qui devait initialement être organisé cette année entre le sud de la France et les côtes libanaises a été reporté à 2027, en raison de la situation sécuritaire actuelle dans la région.

Cette course représente bien plus qu’une simple compétition sportive. Elle constitue un projet stratégique visant à reconnecter le Liban aux réseaux internationaux du tourisme maritime de luxe. Cet événement pourrait encourager le retour des yachts de prestige vers les ports libanais et contribuer à relancer les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, du commerce et des investissements.

Pour les organisateurs, cette initiative permettra de promouvoir l’image du Liban comme destination méditerranéenne ouverte, dynamique et capable d’accueillir des événements internationaux. Ils espèrent également attirer de nouveaux investisseurs et développer le tourisme nautique.