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Agenda - Marché

Le vintage pour remonter le temps

OLJ / le 23 mai 2026 à 00h00

Un dirigeable aux tonalités pop, des engrenages en mouvement, un tandem improbable et une esthétique à mi-chemin entre fête foraine rétro et univers fantaisiste : une affiche qui annonce la couleur. Du 27 au 29 mai de 16h à 22h et du 30 au 31 mai de 12h à 22h, le Vintage Collective Market investit Brazzaville et Levant dans le quartier de Jisr el-Wati.

Pendant cinq jours, chineurs passionnés, amateurs de pièces insolites et curieux en quête de découvertes pourront déambuler dans une ambiance où le vintage se vit comme une expérience. Objets à histoire, esprit créatif et atmosphère festive se rencontrent dans un rendez-vous qui transforme la nostalgie en terrain de jeu contemporain.

Un dirigeable aux tonalités pop, des engrenages en mouvement, un tandem improbable et une esthétique à mi-chemin entre fête foraine rétro et univers fantaisiste : une affiche qui annonce la couleur. Du 27 au 29 mai de 16h à 22h et du 30 au 31 mai de 12h à 22h, le Vintage Collective Market investit Brazzaville et Levant dans le quartier de Jisr el-Wati.

Pendant cinq jours, chineurs passionnés, amateurs de pièces insolites et curieux en quête de découvertes pourront déambuler dans une ambiance où le vintage se vit comme une expérience. Objets à histoire, esprit créatif et atmosphère festive se rencontrent dans un rendez-vous qui transforme la nostalgie en terrain de jeu contemporain.

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