Dibo, tu étais grand et tu avais un « grand cœur ».

Tu étais un Nasrallah avec tout ce que ce nom comprend comme franchise crue et sincérité blessante mais tempérées par une grande sensibilité et une intelligence étendue.

Dibo, tu avais un « grand cœur ».

Tu étais un mentor, un conseiller dans plusieurs domaines : électricité, agriculture, ingénierie, etc. Nous avions recours à tes connaissances, et tu nous prodiguais tes précieux conseils.

Dibo, tu avais un « grand cœur ».

Tu étais un mari aimant et exemplaire, un père et un grand-père plus qu’affectueux, un ami sincère et fraternel.

Dibo, tu avais un « grand cœur ».

Je m’arrête pour ne pas blesser ta modestie, je sais que tu n’aimes pas que l’on parle de tes qualités.

Dibo, tu avais un « grand cœur » qui nous manque déjà.