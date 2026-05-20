Expositions

L’ART EN RÉSONANCE, exposition collective qui célèbre le printemps, à la galerie Carré d’artistes, rue Allenby/Fakhry Bey, centre-ville de Beyrouth, jusqu’au 30 mai, du lundi au samedi de 10h à 18h. Tél. : 01/999982-3.

ICÔNES BYZANTINES ET MELKITES, propriété de l’ancienne cathédrale Saint-Nicolas à Saïda, au musée du palais Debbané à Saïda, jusqu’au 31 mai, tous les jours de 9h à 17h. Tél. : 07/720110.

À MON PÈRE de Tamara Haddad, à la galerie Tanit, immeuble East Village, rue d’Arménie, Mar Mikhaël, jusqu’au 4 juin. Tél. : 01/562812.

ODE À LA VIE de David Daoud, à la galerie Cheriff Tabet, immeuble Saab et Bitar, rue Abdel Wahab el-Inglizi, Achrafieh, jusqu’au 10 juin, du lundi au vendredi, de 11h à 18h, et samedi de 11h à 14h. Tél. : 71/854000, 01/200131.

CAMINANTE d’Alida Torbay, artiste libano-vénézuélienne multidisciplinaire, à Macam (Modern and Contemporary Art Museum), Alita, Jbeil, du vendredi au dimanche, sur rendez-vous entre 10h et 16h. Tél. : 79/157918.