Appel de Aoun à contrer Israël : que va faire l'armée libanaise ?

La démarche est inédite. Le 30 octobre, le président de la République Joseph Aoun a demandé au commandant de l’armée, le général Rodolphe Haykal, que la troupe riposte à toute incursion israélienne au Liban-Sud, « afin de défendre le territoire libanais et la sécurité des citoyens ». Une réaction qui faisait suite à l’infiltration d’une patrouille israélienne dans la localité de Blida (Marjeyoun) et à l’assassinat d’un employé municipal qui dormait sur place.C’est la première fois que l’armée libanaise – restée jusqu’ici en retrait du conflit avec Israël – est appelée à agir afin de contrer l’armée israélienne. Certes, le 3 octobre 2024, la troupe a répliqué à une attaque israélienne contre l’un de ses postes militaires à Bint Jbeil, qui avait causé la mort de deux soldats. Mais,...

