Politique - Éclairage

Appel de Aoun à contrer Israël : que va faire l'armée libanaise ?

La troupe pourra contourner le « mécanisme » et tirer contre les drones survolant les terrains au Sud... mais elle reste consciente du risque.

L'OLJ / Par Jeanine JALKH, le 05 novembre 2025 à 00h00

Appel de Aoun à contrer Israël : que va faire l'armée libanaise ?

Un soldat libanais à bord d'un véhicule de l'armée devant la municipalité de Blida, au Liban-Sud, le 30 octobre 2025. Photo Matthieu Karam/L'OLJ

La démarche est inédite. Le 30 octobre, le président de la République Joseph Aoun a demandé au commandant de l’armée, le général Rodolphe Haykal, que la troupe riposte à toute incursion israélienne au Liban-Sud, « afin de défendre le territoire libanais et la sécurité des citoyens ». Une réaction qui faisait suite à l’infiltration d’une patrouille israélienne dans la localité de Blida (Marjeyoun) et à l’assassinat d’un employé municipal qui dormait sur place.C’est la première fois que l’armée libanaise – restée jusqu’ici en retrait du conflit avec Israël – est appelée à agir afin de contrer l’armée israélienne. Certes, le 3 octobre 2024, la troupe a répliqué à une attaque israélienne contre l’un de ses postes militaires à Bint Jbeil, qui avait causé la mort de deux soldats. Mais, cette fois-ci, le contexte est bien différent et la...
