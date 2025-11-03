Touch : Hausse de 55 % de la consommation de données au Liban grâce à l'amélioration des infrastructures

L'opérateur de téléphonie mobile Touch, qui se partage le marché au Liban avec Alfa, a annoncé lundi que les travaux d'amélioration menés au niveau de ses infrastructures ont permis une hausse « significative de 55 % » de la consommation de données chez ses abonnés, par rapport à 2024.

Dans un communiqué, l'entreprise a fait état de la « consommation moyenne de données chez ses abonnés, passant de 370 téraoctets à 575 téraoctets, soit une augmentation de 55 % par rapport à 2024 », qui a été permise par la modernisation de son réseau 4G au cours des trois derniers mois. Parmi les travaux entrepris, Touch a notamment mis en service de nouvelles stations relais, avec l'ajout de nouveaux sites et équipements sur tout le territoire, notamment à Abdé, Chadra et Zghorta au Liban-Nord, Anjar et Qaa près de la frontière syrienne dans la Békaa, Beyrouth et Baakline, dans le Chouf. Cela permet, selon l'opérateur, de « renforcer simultanément la couverture et la capacité du réseau. »

Dans un communiqué, le directeur général et président du conseil d’administration de l'entreprise, Karim Salim Salam, a rappelé que cette « première phase » de la rénovation des infrastructures fait partie de la « première phase du plan du ministre des Télécommunications, Charles el-Hage », qui devrait s'étendre sur trois ans et préparer le lancement progressif de la 5G.