Israël intensifie ses attaques au Liban-Sud : deux morts, dont un rescapé des bipeurs piégés

L'escalade israélienne demeure palpable sur le terrain au Liban-Sud, où deux hommes ont été tués lundi, dont un rescapé de l'attaque des bipeurs. Un face-à-face a également eu lieu dimanche soir entre l'armée libanaise et une patrouille israélienne près de Meis el-Jabal, soit trois jours après l'incursion israélienne à Blida qui avait poussé le président Joseph Aoun à ordonner à la troupe de faire face à de telles incursions en territoire libanais.

Un drone de l'armée israélienne a pris pour cible une voiture entre Charkiyé et Doueir, dans le caza de Nabatiyé. Cette frappe, menée au moyen d'un missile à forte charge explosive, a tué Mohammed Hadid, rendu aveugle suite à l'attaque des bipeurs, et blessé quatre autres personnes. selon notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah. Le ministère de la Santé a de son côté confirmé le bilan d'un mort et sept blessés. La route où la frappe s'est produite est généralement animée. D'importants dégâts matériels ont été constatés dans certains commerces des environs. La voiture touchée a rapidement pris feu et provoqué un incendie qui s'est étendu à plusieurs véhicules proches.

Un deux-roues frappé à Aïta el-Chaab

Vers 14h, un drone israélien a touché une mobylette dans le quartier d'Abou Laban, à Aïta el-Chaab (caza de Bint Jbeil), un village proche de la frontière, tuant son conducteur, Youssef Nehmé Moussa Srour.

Par ailleurs, l’armée israélienne a tiré ce matin à l’arme automatique en direction du village de Kfarchouba (caza de Hasbaya), depuis la position de Samaké sur les hauteurs contestées du village. Des drones israéliens ont aussi survolé les localités de Majdel Selm et Houla (caza de Marjeyoun).

L'armée face aux Israéliens

D’importants mouvements de troupes ont aussi été observés dimanche soir à l’est de la localité frontalière de Meis el-Jabal, ce qui a provoqué une mobilisation rapide de l’armée libanaise qui a aussitôt déployé troupes et chars dans le secteur face aux Israéliens, selon notre correspondant. Une première depuis l’incursion inédite de l’armée israélienne à Blida, la nuit du 29 octobre dernier, et le meurtre d’un employé municipal qui dormait dans le bâtiment de la municipalité.

Dimanche soir, un drone israélien a de plus lancé trois missiles sur une pelleteuse, dans la vallée de Zefta (caza de Nabatiyé) sans faire de victimes. Des dégâts matériels ont toutefois été rapportés par des habitants. Un autre drone israélien a pris pour cible une excavatrice dans le quartier de Jibla, dans la localité de Khiam (Marjeyoun), causant des dégâts matériels. L’artillerie israélienne a également bombardé les abords de la localité de Chebaa (caza de Hasbaya).

Alors qu'Israël a menacé de mener des opérations militaires d’envergure, Joseph Aoun a affirmé lundi que le Liban n’avait d’autre choix que la négociation, dans une claire allusion à Israël, pendant que les pressions américaines et israéliennes pour des pourparlers directs se font de plus en plus insistantes.