Liban, Syrie, Iran... les Américains veulent leur « nouveau Moyen-Orient » d'ici la fin de l'année

La fin de l’année. C'est le délai fixé par Washington à plusieurs États de la région afin de mener à bien de nombreuses échéances. D’ici là, le Liban devra avoir terminé la saisie de l’arsenal du Hezbollah au sud du Litani et son « endiguement » sur l’ensemble du territoire libanais. L’Iran, lui, devra être parvenu à un accord nucléaire conforme aux conditions américaines. La Syrie, pour sa part, devra conclure un accord sécuritaire avec Israël et s’entendre avec les Forces démocratiques syriennes sur l’intégration des Kurdes au sein de l’État syrien. À deux mois de cette date butoir, les menaces israéliennes contre le Liban et le Hezbollah s’intensifient, et son appelées à prendre de l'ampleur voire à se matérialiser si les conditions imposées ne sont pas respectées. Washington...

