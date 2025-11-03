Menu
Politique - Éclairage

Liban, Syrie, Iran... les Américains veulent leur « nouveau Moyen-Orient » d'ici la fin de l'année

L'option d'un « conseil civil » pour administrer le Sud, en coordination entre Beyrouth et Tel-Aviv et sous la supervision de Washington, émerge en coulisses, selon des informations de « L'OLJ ». 

OLJ / Par Mounir RABIH, le 03 novembre 2025 à 00h00

Liban, Syrie, Iran... les Américains veulent leur « nouveau Moyen-Orient » d'ici la fin de l'année

Des habitants sur le site d'un raid israélien à Blida, au Liban-Sud, le 30 octobre 2025. Photo Mahmoud ZAYYAT/AFP

La fin de l’année. C'est le délai fixé par Washington à plusieurs États de la région afin de mener à bien de nombreuses échéances. D’ici là, le Liban devra avoir terminé la saisie de l’arsenal du Hezbollah au sud du Litani et son « endiguement » sur l’ensemble du territoire libanais. L’Iran, lui, devra être parvenu à un accord nucléaire conforme aux conditions américaines. La Syrie, pour sa part, devra conclure un accord sécuritaire avec Israël et s’entendre avec les Forces démocratiques syriennes sur l’intégration des Kurdes au sein de l’État syrien. À deux mois de cette date butoir, les menaces israéliennes contre le Liban et le Hezbollah s’intensifient, et son appelées à prendre de l'ampleur voire à se matérialiser si les conditions imposées ne sont pas respectées. Washington a soumis une proposition de négociations directes...
