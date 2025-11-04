Chantal Goya : La libido ? C’est quoi, ça ?

Régulièrement, nous soumettons une personnalité au jeu de l’interview décalée. L’idée : répondre à des questions légères, inattendues, en lien ou non avec son domaine de prédilection. En bonne habituée de « L’Orient-Le Jour », Chantal Goya, encore égérie des tout-petits à 83 ans, s’adonne à l’exercice avant ses deux dates prévues ce week-end au Casino du Liban.
Chantal Goya chez elle, en novembre 2025. Photo Raphaël Abdelnour/L'Orient-Le Jour
À peine entré, on est assailli par le trop-plein d’informations. Des livres jetés en vrac, des affiches qui semblent se battre en duel pour envahir les murs, des albums photos envoyés par les fans. Chantal Goya se faufile, pose son sac sur un vieux bureau en acajou tout en bombardant ses collaborateurs de notes vocales. Il y a toujours trois concerts à gérer, une robe à reprendre, un masque à réparer ou une forêt enchantée à entretenir.Le bazar ambiant de cet appartement du 7e arrondissement de Paris est celui de Jean-Jacques Debout, mari et Pygmalion de la chanteuse, le même sans qui elle ne serait pas là, après un demi-siècle de carrière.Pour sa tournée « 50 ans d’amour », celle qui se revendique éternelle gamine à 83 printemps veut marquer le coup : nouvel album avec deux chansons inédites, dates en France et au Liban… Il y a même un...
