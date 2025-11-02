L'armée israélienne dit avoir éliminé quatre membres de la force al-Radwan du Hezbollah à Kfarremmane | Direct

Gaza : Fidan va demander lundi des actions rapides pour une « paix durable »
Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, devrait demander lundi, lors d'une réunion à Istanbul, que des dispositions soient prises dès que possible pour assurer la sécurité et l'administration de Gaza par les Palestiniens, a annoncé une source du ministère des Affaires étrangères à Reuters.
Les ministres des Affaires étrangères du Qatar, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de la Jordanie, du Pakistan et de l'Indonésie devraient participer à la réunion sur l'évolution du cessez-le-feu et la situation humanitaire à Gaza, a ajouté cette source. Elle a souligné que M. Fidan devrait « souligner l'importance d'une action coordonnée des pays musulmans pour que le cessez-le-feu débouche sur une paix durable ». Selon cette source, M. Fidan devrait déclarer lors de la réunion qu'Israël « trouve des excuses » pour mettre fin au cessez-le-feu et souligner la nécessité pour la communauté internationale de « prendre une position ferme contre les actions provocatrices d'Israël ». Il devrait également déclarer que l'aide humanitaire acheminée à Gaza est insuffisante et qu'Israël n'a pas rempli ses obligations à cet égard.
Un Israélien accusé d'avoir transmis des informations sur des sites touristiques à l'Iran
Un habitant de Tibériade, dans le nord d'Israël, accusé d’avoir transmis à l’Iran des informations sur des sites touristiques du sud du pays.
Le suspect est âgé de 23 ans, selon un communiqué conjoint de la police et du Shin Bet (le service de sécurité intérieure). D’après ce communiqué, le jeune homme, employé dans un hôtel de la mer Morte, aurait transmis à des agents iraniens des informations et des photos d’hôtels de la région. Il est accusé d’avoir reçu d’importantes sommes d’argent, par versement numérique, en échange de ces informations.
Katz menace de frapper Beyrouth, d'intensifier les frappes israéliennes sur le Liban-Sud
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé hier soir de bombarder Beyrouth en cas d'attaque du Hezbollah sur le nord d'Israël, avant d'avertir dimanche contre une intensification des attaques contre le Hezbollah dans le sud du Liban.
« L'engagement du gouvernement libanais à désarmer le Hezbollah et le chasser du sud du Liban doit être pleinement tenu », a déclaré dans un communiqué le ministre israélien, affirmant que le parti chiite « joue avec le feu » et que « le président libanais traîne des pieds ». « L'application stricte des mesures se poursuivra et sera renforcée. Nous ne tolèrerons aucune menace contre les habitants du nord » d'Israël, a-t-il ajouté.
Samedi soir, lors d'un entretien sur la chaîne israélienne 14, M. Katz avait affirmé que l'armée israélienne avait « neutralisé 300 terroristes » depuis le cessez-le-feu de novembre 2024 au Liban, menaçant de « frapper Beyrouth » en cas de « tentative d'attaque » du Hezbollah sur le nord d'Israël.
Frappe israélienne sur Kfarremmane : les quatre hommes étaient des combattants de la force Radwan
Vers 22h30 samedi soir, un drone israélien a tiré un missile sur une voiture qui circulait à Dohat Kfarremmane, près de Nabatiyé au Liban-Sud, tuant les quatre passagers. Trois autres personnes, qui passaient près du lieu de la frappe, ont également été blessées, selon le ministère de la Santé.
Les victimes de ce raid ont été identifiées Mohammad Jaber, Abdallah Kahil, Mohammad Kahil et Hadi Hamed par le maire de Nabatiyé, qui a publié un communiqué dans la matinée.
Selon l'armée israélienne, par la voix de son porte-parole arabophone, Avichay Adraee, les quatre hommes étaient des combattants de la force al-Radwan, l'unité d'élite du Hezbollah, dont son « responsable du soutien logistique » dans le Sud. Le rôle de ce commandant était de « faciliter le transport de moyens de combat » dans le sud du Liban, et reconstruire les infrastructures du Hezbollah dans la zone.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de la situation au Liban, après une frappe israélienne sur une voiture hier soir à Dohat Kfarremmane, qui a tué quatre hommes. Nous couvrirons également dans ce direct les développements à Gaza, qui reste bombardé par Israël malgré la trêve.
La région est sous haute tension...
Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement !
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.