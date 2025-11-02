L'armée israélienne dit avoir éliminé quatre membres de la force al-Radwan du Hezbollah à Kfarremmane | Direct

Israel Katz a estimé que Joseph Aoun « traîne des pieds » pour désarmer le Hezbollah et menacé d'intensifier les frappes sur le Liban-Sud.

Le ministre israélien de la Défense avait la veille averti contre des bombardements sur Beyrouth en cas d'attaque contre le nord d'Israël.

La frappe sur Kfarremmane avait aussi blessé trois personnes, des passants.