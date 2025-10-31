Menu
Société - Éducation

Fraude à l’Université libanaise : 15 personnes arrêtées

Une nouvelle affaire d’achat de diplômes entache l’enseignement supérieur.

L'OLJ / Par Anne-Marie El-HAGE, le 31 octobre 2025 à 19h17

Fraude à l’Université libanaise : 15 personnes arrêtées

L'Université libanaise de Hadath, section 1, en banlieue de Beyrouth. Photo tirée du site de l'Université libanaise

La fraude dans l’enseignement supérieur a connu des rebondissements majeurs ces dernières 48 heures, suscitant un appel ferme à la redevabilité du Premier ministre Nawaf Salam et des mesures immédiates auprès de la justice de la ministre de l’Éducation, Rima Karamé. À l’origine de cet empressement officiel, deux affaires séparées qui ont éclaté en octobre : la première, au début du mois, à l’Université libanaise (UL) concerne des améliorations suspectes de notes et des remplacements de copies d’examen ; la seconde, dévoilée mercredi par la chaîne al-Jadeed, révèle un réseau présumé de « vente de diplômes universitaires bénéficiant de la complicité d’un(e) fonctionnaire du bureau de la ministre de l’Éducation ».« Aucun faux diplôme n’a été délivré à l’UL »Jeudi, le procureur général du Mont-Liban, le juge Sami Sader, a engagé des...
