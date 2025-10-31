Fraude à l’Université libanaise : 15 personnes arrêtées

La fraude dans l’enseignement supérieur a connu des rebondissements majeurs ces dernières 48 heures, suscitant un appel ferme à la redevabilité du Premier ministre Nawaf Salam et des mesures immédiates auprès de la justice de la ministre de l’Éducation, Rima Karamé. À l’origine de cet empressement officiel, deux affaires séparées qui ont éclaté en octobre : la première, au début du mois, à l’Université libanaise (UL) concerne des améliorations suspectes de notes et des remplacements de copies d’examen ; la seconde, dévoilée mercredi par la chaîne al-Jadeed, révèle un réseau présumé de « vente de diplômes universitaires bénéficiant de la complicité d’un(e) fonctionnaire du bureau de la ministre de l’Éducation ».« Aucun faux diplôme n’a été délivré à l’UL »Jeudi, le procureur...

