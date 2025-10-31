Monopole des armes : l'armée présentera un nouveau rapport « dans moins d'une semaine », assure Salam

Le Premier ministre, Nawaf Salam, a affirmé vendredi, depuis Bkerké, que l'armée libanaise présentera « dans moins d'une semaine » un nouveau rapport sur les progrès réalisés dans le désarmement du Hezbollah, alors que la pression s'accentue sur les autorités libanaises pour désarmer le parti chiite. Il a par ailleurs appelé « le Parlement à faire ce qu'il faut » afin que les législatives, prévues ne mai 2026, aient lieu dans les délais prévus.

« Une décision a été prise, et l'armée nous a présenté un plan d'action. Dans moins d'une semaine, nous attendons un nouveau rapport du commandant de la troupe et il n'y aura pas de retour en arrière sur le monopole des armes », a assuré M. Salam à l'issue d'un entretien avec le patriarche maronite Béchara Raï. Le gouvernement a accueilli favorablement en septembre dernier un plan élaboré par l’armée pour désarmer les milices, principalement celle du parti chiite.

Le plan de l'armée, présenté au gouvernement, prévoit cinq étapes visant à rendre à l’État l'exclusivité de la possession des armes. Ces étapes commencent par la poursuite de l’action de la troupe dans la zone au sud du Litani, puis son extension à la région comprise entre le fleuve Litani et le fleuve Awali, ensuite à Beyrouth et sa banlieue ainsi que ses environs, puis à la Békaa, avant que la cinquième étape ne concerne l’ensemble du territoire libanais.

« Mesures sérieuses » concernant les armes palestiniennes

Commentant la question des armes palestiniennes, Nawaf Salam a assuré que son gouvernement « a pris des mesures sérieuses concernant les armes dans les camps palestiniens et plus de 20 camions d'armes lourdes ont été remis ». « Il s'agit d'un processus continu qui n'est pas encore terminé », a-t-il indiqué. Ses propos interviennent alors que les autorités sont pointées du doigt après le meurtre du jeune Libanais Élio Abi Hanna dans le camp de Chatila par des tirs de miliciens palestiniens dans la nuit de samedi à dimanche derniers.

La pression internationale s'intensifie sur les autorités libanaises pour que l’État reprenne le monopole des armes, qui passe donc par le désarmement des groupes armés, le Hezbollah en tête, quasiment un an après le cessez-le-feu conclu avec Israël. La formation pro-iranienne, elle, refuse de remettre son arsenal. L'État hébreu, qui viole la trêve de manière quasi-quotidienne, a effectué une incursion dans la localité de Blida au Liban-Sud, jeudi à l'aube, tuant un employé municipal.

Sur le plan sécuritaire, Nawaf Salam a affirmé que « nous assistons à une escalade israélienne et nous mettons tout en œuvre, par le biais du comité de supervision du cessez-le-feu (dit « mécanisme ») et de nos relations arabes et internationales, pour mobiliser toutes nos ressources afin de mettre fin aux violations israéliennes et revenir à l'accord de cessation des hostilités ».

« Le Parlement doit agir rapidement »

Commentant les prochaines législatives, Nawaf Salam a appelé le Parlement à « faire ce qu'il faut » afin que les législatives aient lieu dans les délais prévus, alors que le chef du Parlement Nabih Berry refuse d'inscrire à l'ordre du jour des séances l'amendement de la loi électorale, notamment l'article portant sur le vote des expatriés. Le chef du gouvernement a promis que le scrutin « aura lieu dans les délais constitutionnels », soulignant que le cabinet « travaille à partir de cette base ». « Nous avons inscrit à l'ordre du jour du prochain Conseil des ministres le projet de loi du ministre des Affaires étrangères Joe Raggi et un autre projet de loi relatif à la carte magnétique. Les discussions ont commencé et nous avons décidé de statuer sur la question la semaine prochaine », a-t-il encore précisé. Le Premier ministre a rappelé que le cabinet a formé « une petite commission ministérielle chargée d'examiner l'application de la loi électorale, qui comporte des lacunes et des ambiguïtés », estimant qu'il s'agit d'une « question purement législative qui dépasse les compétences du gouvernement ».

Plusieurs députés du camp anti-Hezbollah ont boycotté la séance parlementaire de mardi qui a été reportée, faute de quorum. Ces élus militent pour un amendement de la loi de 2017, qui permettrait aux émigrés de voter pour l’ensemble des 128 sièges en fonction de leur lieu d’origine. Le Hezbollah et ses alliés, dont le mouvement Amal de M. Berry, appellent à appliquer la loi actuelle en créant une circonscription spéciale de six députés pour la diaspora. Dans ce contexte tendu, le gouvernement, qui a examiné mercredi un projet de loi présenté il y a deux semaines par le ministre des Affaires étrangères pour amender la loi électorale, a fini par confier le dossier à une commission ad hoc qui s'est réunie pour la première fois jeudi et qui, d’ici à une semaine, devra soumettre un nouveau projet de loi regroupant le texte de M. Raggi et celui du ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar, portant sur la logistique des élections.