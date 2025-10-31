À Blida, une opération inédite, un meurtre et la colère des habitants qui gronde

La flaque de sang est toujours fraîche sur le carrelage. L’odeur de la mort enveloppe la pièce. Les vitres de la municipalité de Blida ont été mitraillées une vingtaine de fois. « C’est là qu’il dormait », dit un homme, debout sur le matelas posé à même le sol. Deux paquets de clopes, une paire de lunettes, quelques habits, des draps, des gants pour travailler la terre… : huit heures plus tard, la scène du crime n’a pas encore été nettoyée. La victime : Ibrahim Salamé, un employé de la municipalité de 55 ans. Le meurtrier : l’armée israélienne. Lire aussi Israël bat les tambours de la guerre, Ortagus garde le silence Aux alentours d’une heure du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, une patrouille de l’État hébreu de plusieurs véhicules et de blindés légers de type ATV franchit la ligne...

