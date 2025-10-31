À Blida, une opération inédite, un meurtre et la colère des habitants qui gronde

Un portrait d’Ibrahim Salamé accroché sur la facade de la municipalité de Blida (Marjeyoun) criblée de balles israéliennes, après l’assaut qui a coûté la vie à cet employé dans la nuit du 29 au 30 octobre 2025 au Liban-Sud. Photo Matthieu Karam/L’Orient-Le Jour
La flaque de sang est toujours fraîche sur le carrelage. L’odeur de la mort enveloppe la pièce. Les vitres de la municipalité de Blida ont été mitraillées une vingtaine de fois. « C’est là qu’il dormait », dit un homme, debout sur le matelas posé à même le sol. Deux paquets de clopes, une paire de lunettes, quelques habits, des draps, des gants pour travailler la terre… : huit heures plus tard, la scène du crime n’a pas encore été nettoyée. La victime : Ibrahim Salamé, un employé de la municipalité de 55 ans. Le meurtrier : l’armée israélienne. Lire aussi Israël bat les tambours de la guerre, Ortagus garde le silence Aux alentours d’une heure du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, une patrouille de l’État hébreu de plusieurs véhicules et de blindés légers de type ATV franchit la ligne bleue et s'infiltre en territoire...
La flaque de sang est toujours fraîche sur le carrelage. L’odeur de la mort enveloppe la pièce. Les vitres de la municipalité de Blida ont été mitraillées une vingtaine de fois. « C’est là qu’il dormait », dit un homme, debout sur le matelas posé à même le sol. Deux paquets de clopes, une paire de lunettes, quelques habits, des draps, des gants pour travailler la terre… : huit heures plus tard, la scène du crime n’a pas encore été nettoyée. La victime : Ibrahim Salamé, un employé de la municipalité de 55 ans. Le meurtrier : l’armée israélienne. Lire aussi Israël bat les tambours de la guerre, Ortagus garde le silence Aux alentours d’une heure du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, une patrouille de l’État hébreu de plusieurs véhicules et de blindés légers de type ATV franchit la ligne...
La région est sous haute tension...
Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.