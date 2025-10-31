Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - ÉCLAIRAGE

Sous le feu d’el-Facher, la main complice d’Abou Dhabi 

À travers son soutien de longue date aux forces paramilitaires, la puissante pétromonarchie du Golfe tire les ficelles de la tragédie soudanaise.

Par Clara HAGE, le 31 octobre 2025 à 00h00

Sous le feu d’el-Facher, la main complice d’Abou Dhabi 

La grand-mère d'Ikram Abdelhameed regarde sa famille alors qu'elle est assise dans un camp pour personnes déplacées qui ont fui d'el-Fasher à Tawila, au Darfour Nord, Soudan, 27 octobre 2025. REUTERS/Mohammed Jamal

Les observateurs du pays le rappellent souvent : la guerre au Soudan ne se résume pas à une lutte fratricide alimentée par deux généraux jadis alliés. La guerre qui fait sombrer le pays depuis avril 2023, entraînant la pire crise humanitaire au monde selon les organisations internationales, reflète des intrications internationales complexes. Elle est certes menée par des acteurs soudanais, les forces régulières (FAS), dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les milices paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), menées par le général Mohammad Hamdane Daglo, dit « Hemetti ». Mais la lutte intérieure pour le pouvoir a été doublée d’un conflit exploité par des puissances régionales avides d’y projeter leur pouvoir et d’y avancer leurs intérêts. Sur ce théâtre sanglant joué par procuration, une puissante pétromonarchie du...
Les observateurs du pays le rappellent souvent : la guerre au Soudan ne se résume pas à une lutte fratricide alimentée par deux généraux jadis alliés. La guerre qui fait sombrer le pays depuis avril 2023, entraînant la pire crise humanitaire au monde selon les organisations internationales, reflète des intrications internationales complexes. Elle est certes menée par des acteurs soudanais, les forces régulières (FAS), dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les milices paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), menées par le général Mohammad Hamdane Daglo, dit « Hemetti ». Mais la lutte intérieure pour le pouvoir a été doublée d’un conflit exploité par des puissances régionales avides d’y projeter leur pouvoir et d’y avancer leurs intérêts. Sur ce théâtre sanglant joué par...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut