Sous le feu d’el-Facher, la main complice d’Abou Dhabi 

Les observateurs du pays le rappellent souvent : la guerre au Soudan ne se résume pas à une lutte fratricide alimentée par deux généraux jadis alliés. La guerre qui fait sombrer le pays depuis avril 2023, entraînant la pire crise humanitaire au monde selon les organisations internationales, reflète des intrications internationales complexes. Elle est certes menée par des acteurs soudanais, les forces régulières (FAS), dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les milices paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), menées par le général Mohammad Hamdane Daglo, dit « Hemetti ». Mais la lutte intérieure pour le pouvoir a été doublée d’un conflit exploité par des puissances régionales avides d’y projeter leur pouvoir et d’y avancer leurs intérêts. Sur ce théâtre sanglant joué par...

