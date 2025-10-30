Malgré le retrait du PKK, la paix entre la Turquie et les Kurdes reste bloquée en Syrie

Un leader suprême qui signe la fin de la guérilla en février, un mouvement qui détruit ses armes en juillet puis plie bagage pour se retirer du territoire. À première vue, le ciel se dégage au-dessus d’Ankara. La résolution de la « question kurde », qui devait passer par la démilitarisation du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), suit une direction longtemps espérée par la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Elle passe un nouveau cap dimanche 26 octobre, sur l’ordre d’Abdullah Öcalan, chef de l’organisation classée terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne, de retirer tous ses combattants du Sud-Est turc afin de « poser les bases d’une vie libre, démocratique et fraternelle ». Des éléments armés du PKK rejoignent ainsi les cadres du parti dans les monts irakiens de Qandil.Mais...

La région est sous haute tension... Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement ! Je me connecte