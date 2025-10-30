Menu
Moyen-Orient - Éclairage

Malgré le retrait du PKK, la paix entre la Turquie et les Kurdes reste bloquée en Syrie

Ankara est sur le qui-vive alors que les forces kurdes à ses frontières ne se sentent pas concernées par le désarmement du mouvement d'Abdullah Öcalan.

Par Clara HAGE, le 30 octobre 2025 à 17h51

Malgré le retrait du PKK, la paix entre la Turquie et les Kurdes reste bloquée en Syrie

Une Kurde irakienne brandit un drapeau à l'effigie d'Abdullah Öcalan, fondateur du PKK, lors d'un rassemblement au parc de la Liberté, dans la région autonome du Kurdistan irakien, le 27 février 2025. Photo Shwan Mohammad/AFP

Un leader suprême qui signe la fin de la guérilla en février, un mouvement qui détruit ses armes en juillet puis plie bagage pour se retirer du territoire. À première vue, le ciel se dégage au-dessus d’Ankara. La résolution de la « question kurde », qui devait passer par la démilitarisation du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), suit une direction longtemps espérée par la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Elle passe un nouveau cap dimanche 26 octobre, sur l’ordre d’Abdullah Öcalan, chef de l’organisation classée terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne, de retirer tous ses combattants du Sud-Est turc afin de « poser les bases d’une vie libre, démocratique et fraternelle ». Des éléments armés du PKK rejoignent ainsi les cadres du parti dans les monts irakiens de Qandil.Mais à y regarder de plus près, le...
