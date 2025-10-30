Des militaires et civils français en Israël pour le plan de paix à Gaza

La France a dépêché des civils et militaires en Israël pour participer à un centre de coordination mis en place par les Américains pour planifier et organiser l'après-guerre dans la bande de Gaza, a indiqué mercredi soir le chef de la diplomatie française. « Nous avons dépêché des personnels militaires et civils français dans l'équipe que les Etats-Unis ont déployée en Israël pour mettre en œuvre le plan de paix », a déclaré Jean-Noël Barrot, lors d'un entretien sur la chaîne LCI, précisant que ce centre se situait « entre Jérusalem et Tel-Aviv ».

Le ministre n'a pas précisé le nombre de personnels déployés mais ils sont déjà arrivés sur place, selon une source proche du ministre interrogée par l'AFP. Radio France Info avait évoqué vendredi dernier l'envoi de ces personnels. « La France est historiquement impliquée dans la recherche de la stabilité au Moyen-Orient », avait alors réagi l'état-major français interrogé par l'AFP, évoquant l'envoi de trois officiers de liaison français.

D'après l'entourage du ministre, ce nombre sera plus important. Les Américains, soutenus par les Européens, la Turquie mais aussi d'autres pays comme l'Indonésie et l'Azerbaïdjan, préparent le déploiement d'une force multinationale de stabilisation à Gaza. « Nous travaillons en ce moment même à New York, aux Nations unies, avec les équipes américaines pour que le mandat soit donné » à cette force internationale afin de sécuriser Gaza, a rappelé mercredi Jean-Noël Barrot.

A Gaza, le cessez-le-feu, parrainé par les Etats-Unis et entré en vigueur le 10 octobre dernier, reste fragile. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé mercredi un dépôt d'armes dans la bande de Gaza après des bombardements nocturnes ayant fait des dizaines de morts. De son côté, le mouvement islamiste palestinien Hamas a tué un soldat israélien.