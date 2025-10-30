Bercée par le bruit des vagues ;
Flux et reflux, de la marée ;
Celle-ci rejette les algues ;
Et se retire hors de portée.
En sourdine, m’arrivent des voix ;
Entrecoupées de cris, de rires ;
Leur écho, dans le vent se noie ;
Mêlé, à l’air que l’on respire.
L’arpège, en leitmotiv, de l’eau ;
Développé sur une octave ;
Avec la chromatique des flots ;
Viennent mourir sur le rivage ;
Où ; l’enfant construit un château ;
Le geste appliqué et sage.
Comme je voudrais, sur un bateau ;
Remonter, le cours, de l’âge !
Quand le soleil, frôlait ma peau ;
De ses doux rayons volages.
Enveloppés de leur chaleur ;
Mes yeux se ferment un instant...
Je ne vois plus aucune lueur ;
Tout se fond en un laps de temps.
Je flotte, je ne suis qu’un point,
Qui s’en va ! À la dérive…
Je me vois, nager, au loin ;
De la mer ; toujours captive.
Un skipper ; voile gonflé ;
S’approche fendant la lame ;
Malgré moi, je suis entraînée ;
Par un remous, qui, telle une arme ;
M’a terrifiée et maitrisée…
Le tourbillon rompt le charme ;
J’ouvre les yeux, traumatisée ;
Effrayée, sentant un drame ;
L’enfant ! Son château, inondé ;
Demeure imperturbable ;
Il regarde ! Abandonné ;
L’eau ! Devenir son réceptacle…
Affolée, je me vois plonger ;
Bénissant son innocence ;
Et maudissant l’inconscience ;
De ceux qui l’exposent au danger.
La nature ! Comme l’être humain ;
Est souvent imprévisible ;
Elle peut tout détruire, soudain ;
Malheur à ceux, qu’elle prend pour cible !
Plus tard ! Les sons vont s’estomper ;
L’horizon, au loin, s’enflamme ;
Les rayons ocres, du coucher ;
Se reflètent sur la mer calme.
Cette phrase souvent me hante ;
« Méfiez-vous des eaux dormantes. »
