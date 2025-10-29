Menu
Économie - Transport

Eurowings ajoute deux nouvelles liaisons directes depuis Beyrouth vers l’Europe

Eurowings, filiale du groupe aérien allemand Lufthansa, a annoncé l’ouverture prochaine de deux nouvelles liaisons directes entre Beyrouth et l'Europe.

L'OLJ / le 29 octobre 2025 à 19h15

Eurowings ajoute deux nouvelles liaisons directes depuis Beyrouth vers l’Europe

Un Airbus A321neo.opéré par Eurowings. Photo Eurowings

Eurowings a annoncé le lancement de deux vols directs reliant Beyrouth à Prague et Salzbourg. Fondée en 1990 et acquise par Lufthansa en 2006 et basée à Düsseldorf, la compagnie à bas coût opère déjà des vols directs depuis Beyrouth vers Berlin, Düsseldorf et Stockholm. Cette expansion a été confirmée à L’Orient-Le Jour par son représentant exclusif au Liban, Tala Tours.

Comme la plupart des compagnies aériennes, Eurowings avait dû réduire et annuler de nombreuses liaisons en 2020 et 2021, en raison de la pandémie de Covid-19. Les nouveaux vols, prévus vers la fin de cette année, proposeront trois classes tarifaires : économique, Flex et Business Fair (affaires).

