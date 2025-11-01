Menu
Culture - Entretien

Delphine Minoui : J'écris pour ne pas crier

« L'alphabet du silence » est le premier roman de la journaliste franco-iranienne paru en arabe aux éditions Hachette Antoine.

L'OLJ / Propos recueillis par Julien RICOUR-BRASSEUR, le 01 novembre 2025 à 00h00

Delphine Minoui : J'écris pour ne pas crier

La journaliste et écrivaine franco-iranienne, Delphine Minoui. Photo Marie Tihon

De passage à Beyrouth la semaine dernière à l’occasion du festival Beyrouth Livres et de la remise du prix journalistique Albert-Londres, dont elle faisait partie du jury, la journaliste franco-iranienne Delphine Minoui a rencontré L’Orient-Le Jour. Correspondante à Istanbul pour Le Figaro depuis 2015 après dix ans à Téhéran, cinq à Beyrouth et trois au Caire, la lauréate du prix Albert-Londres 2006 pour ses reportages en Iran et en Irak est notamment l’autrice des livres documentaires Je vous écris de Téhéran (Seuil, 2015) et Les Passeurs de livres de Daraya (Seuil, 2017). Si elle a confirmé son statut d’écrivaine avec Badjens (Seuil, 2024), un roman incarnant la révolte féminine en Iran à travers le monologue intime d’une jeune femme, c’est avec la récente parution en arabe de son premier roman, L’alphabet du silence, aux éditions...
