Delphine Minoui : J'écris pour ne pas crier

De passage à Beyrouth la semaine dernière à l’occasion du festival Beyrouth Livres et de la remise du prix journalistique Albert-Londres, dont elle faisait partie du jury, la journaliste franco-iranienne Delphine Minoui a rencontré L’Orient-Le Jour. Correspondante à Istanbul pour Le Figaro depuis 2015 après dix ans à Téhéran, cinq à Beyrouth et trois au Caire, la lauréate du prix Albert-Londres 2006 pour ses reportages en Iran et en Irak est notamment l’autrice des livres documentaires Je vous écris de Téhéran (Seuil, 2015) et Les Passeurs de livres de Daraya (Seuil, 2017). Si elle a confirmé son statut d’écrivaine avec Badjens (Seuil, 2024), un roman incarnant la révolte féminine en Iran à travers le monologue intime d’une jeune femme, c’est avec la récente parution en arabe de son premier roman,...

