Politique - Éclairage

Israël bat les tambours de la guerre, Ortagus garde le silence

C’est toutefois un message chargé de mises en garde que l’émissaire américaine a transmis aux responsables libanais dans un langage diplomatique mesuré. 

OLJ / Par Mounir RABIH, le 29 octobre 2025 à 00h00

Israël bat les tambours de la guerre, Ortagus garde le silence

Le président libanais Joseph Aoun recevant l'émissaire américaine Morgan Ortagus, le 28 octobre 2025 à Baabda. Photo présidence

C’est une véritable course entre la diplomatie et l’escalade. Cette équation reste la plus adéquate à la réalité à la lumière de l’intense et inédite activité diplomatique que connaît Beyrouth : la visite de l’émissaire américaine Morgan Ortagus, celle du chef des services de renseignements égyptiens Hassan Rachad, du secrétaire général de la Ligue arabe Ahmad Aboul Gheit, ainsi que les informations évoquant une visite prochaine de l’envoyé saoudien Yazid ben Farhane, sans oublier celle attendue du diplomate américain Tom Barrack dans les jours à venir – laquelle précédera l’arrivée du nouvel ambassadeur des États-Unis au Liban, Michel Issa.Morgan Ortagus est venue à Beyrouth depuis Tel-Aviv, tout comme Hassan Rachad, qui s’était déjà entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et d’autres responsables israéliens....
