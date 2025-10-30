Le trésorier de la municipalité de Beyrouth arrêté pour un remboursement « précipité »

Le trésorier de la municipalité de Beyrouth, Khodr Bou Aram, a été arrêté jeudi par la Sécurité de l'État après un retrait de 330 000 dollars des caisses de la municipalité. Ce nouveau développement dans l'affaire, révélé par la chaîne al-Jadeed, intervient après l'ouverture mercredi d'une enquête de la Cour des comptes, comme l'avait annoncé le même jour le ministre de l'Intérieur et des Municipalités, Ahmad Hajjar.Le montant, qui aurait été retiré des caisses de l'institution sans l'aval du conseil municipal et du mohafez de la capitale, Marwan Abboud, est en réalité destiné à l'indemnisation d'une vingtaine d'officiers de la brigade des pompiers de Beyrouth. « Le trésorier de la municipalité a débloqué l'argent avant la procédure administrative. Il...

