Société - Justice

Le trésorier de la municipalité de Beyrouth arrêté pour un remboursement « précipité »

Des pompiers de la brigade de Beyrouth attendaient depuis 2019 de percevoir le montant de bons d'essence jamais versés par leur employeur.

L'OLJ / Gabriel BLONDEL et Yara Sarkis, le 30 octobre 2025 à 20h32

Le trésorier de la municipalité de Beyrouth arrêté pour un remboursement « précipité »

Le siège de la municipalité de Beyrouth. Photo ANI

Le trésorier de la municipalité de Beyrouth, Khodr Bou Aram, a été arrêté jeudi par la Sécurité de l'État après un retrait de 330 000 dollars des caisses de la municipalité. Ce nouveau développement dans l'affaire, révélé par la chaîne al-Jadeed, intervient après l'ouverture mercredi d'une enquête de la Cour des comptes, comme l'avait annoncé le même jour le ministre de l'Intérieur et des Municipalités, Ahmad Hajjar.Le montant, qui aurait été retiré des caisses de l'institution sans l'aval du conseil municipal et du mohafez de la capitale, Marwan Abboud, est en réalité destiné à l'indemnisation d'une vingtaine d'officiers de la brigade des pompiers de Beyrouth. « Le trésorier de la municipalité a débloqué l'argent avant la procédure administrative. Il n'y a pas de détournement....
commentaires (1)

Si je comprends bien, durant les 6 dernieres annees, les officiers des pompiers de Beyrouth ont finance l'essence des vehicules utilises pour combattre les feux et aider les citoyens en danger sur leurs propres deniers. Et, quand le tresorier de la ville de Beyrouth negocie un accord avantageux pour la ville et les rembourse, on l'accuse de corruption. Alors que les vrais corrompus, eux, restent impunis. Tfeeeeeehhhhhhhhh !

Michel Trad

21 h 56, le 30 octobre 2025

Commentaires (1)

