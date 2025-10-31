À Homs, la vie culturelle renaît sans Bachar el-Assad

Ce matin du 2 octobre, Lama Abboud déambule sous les alcôves du théâtre orthodoxe de Homs, joyau architectural de la fin du XIXe siècle qu’elle a patiemment fait restaurer pendant trois ans, et dont les portes en bois massif ont rouvert un mois plus tôt. « C’était une ruine », lance la directrice de la fondation Turathuna de sauvegarde du patrimoine, en pointant le toit jadis éventré par un baril d'explosifs. Pendant des heures, cette grande brune aux yeux verts pourrait raconter l’histoire de chaque pierre, de chaque carreau reproduit à l’identique, de chaque trace d’âme qu’elle entend ressusciter dans la vieille ville de Homs, détruite aux trois-quarts durant les premières années de la guerre. Fin septembre, l’ex-architecte a inauguré les lieux par une exposition de Mounir Chaarani, l’un des plus...

La région est sous haute tension... Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement ! Je me connecte