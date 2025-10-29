Restructuration bancaire : encore une copie revue et corrigée pour satisfaire le FMI

C’est l’un des effets immédiats des dernières discussions, début octobre à Washington, entre les autorités libanaises et le FMI : à peine l’encre a-t-elle séché qu’il est déjà question d’amender la loi de restructuration bancaire… Jeudi dernier, le Conseil des ministres a ainsi approuvé un projet de loi présenté par le ministère des Finances visant à rectifier plusieurs dispositions de ce texte, adopté il y a trois mois par le Parlement. Ces amendements reprennent les observations formulées dès le mois d’août par le FMI, qui a réitéré ces dernières semaines la nécessité de les intégrer si le Liban souhaite poursuivre les négociations en vue d’un accord.Conflits d’intérêtsLe Conseil des ministres a répondu à la plupart des 24 observations formulées par le FMI. La principale concerne la...

La région est sous haute tension... Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement ! Je me connecte