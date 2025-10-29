Menu
Restructuration bancaire : encore une copie revue et corrigée pour satisfaire le FMI

Trois mois après le vote de la loi, le gouvernement a approuvé la semaine dernière une série d’amendements devant la rendre plus conforme aux standards internationaux.

L'OLJ / Par Mounir YOUNES, le 29 octobre 2025 à 00h00

Restructuration bancaire : encore une copie revue et corrigée pour satisfaire le FMI

Le Premier ministre Nawaf Salam, le ministre des Finances, Yassine Jaber, le ministre de l’Économie, Amer Bsat, ainsi que le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Souhaid, au Grand Sérail le 29 août 2025. Photo d'archives fournie par le Grand Sérail

C’est l’un des effets immédiats des dernières discussions, début octobre à Washington, entre les autorités libanaises et le FMI : à peine l’encre a-t-elle séché qu’il est déjà question d’amender la loi de restructuration bancaire… Jeudi dernier, le Conseil des ministres a ainsi approuvé un projet de loi présenté par le ministère des Finances visant à rectifier plusieurs dispositions de ce texte, adopté il y a trois mois par le Parlement. Ces amendements reprennent les observations formulées dès le mois d’août par le FMI, qui a réitéré ces dernières semaines la nécessité de les intégrer si le Liban souhaite poursuivre les négociations en vue d’un accord.Conflits d’intérêtsLe Conseil des ministres a répondu à la plupart des 24 observations formulées par le FMI. La principale concerne la composition de la Haute Autorité bancaire appelée à...

