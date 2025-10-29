La chute d’el-Facher : un tournant dans la guerre du Soudan ?

Pour la première fois depuis le début de la guerre en avril 2023, l’armée soudanaise a perdu son dernier bastion au Darfour, une défaite à la fois symbolique et stratégique, qui pourrait redessiner l’avenir du pays. Après dix-huit mois de siège, faits de faim et de bombardements, les Forces de soutien rapide (FSR) ont défilé dimanche 26 octobre dans la ville, proclamant leur « contrôle total » et saluant une « victoire décisive ». Dès le lendemain, le chef de l’armée soudanaise et dirigeant de facto du pays, le général Abdel Fattah al-Burhane, reconnaissait sa défaite. « Nous avons accepté de retirer l’armée d’el-Facher vers un endroit plus sûr », a-t-il déclaré dans une allocution télévisée, promettant de combattre « jusqu’à ce que cette terre soit purifiée ». Pendant ce temps, les Nations...

La région est sous haute tension... Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement ! Je me connecte