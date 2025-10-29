La chute d’el-Facher : un tournant dans la guerre du Soudan ?

Cette image tirée d’une vidéo diffusée le 26 octobre 2025 sur le compte Telegram des Forces de soutien rapide (FSR), une milice soudanaise, montre des combattants des RSF brandissant des armes et célébrant dans les rues d’el-Facher, dans la région soudanaise du Darfour. Photo Forces de soutien rapide/AFP
Pour la première fois depuis le début de la guerre en avril 2023, l’armée soudanaise a perdu son dernier bastion au Darfour, une défaite à la fois symbolique et stratégique, qui pourrait redessiner l’avenir du pays. Après dix-huit mois de siège, faits de faim et de bombardements, les Forces de soutien rapide (FSR) ont défilé dimanche 26 octobre dans la ville, proclamant leur « contrôle total » et saluant une « victoire décisive ». Dès le lendemain, le chef de l’armée soudanaise et dirigeant de facto du pays, le général Abdel Fattah al-Burhane, reconnaissait sa défaite. « Nous avons accepté de retirer l’armée d’el-Facher vers un endroit plus sûr », a-t-il déclaré dans une allocution télévisée, promettant de combattre « jusqu’à ce que cette terre soit purifiée ». Pendant ce temps, les Nations unies alertent sur des exactions et des «...
La région est sous haute tension...
