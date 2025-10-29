Derrière le choix de son ambassadeur à Damas, Ankara entend consolider son influence

Il est le premier ambassadeur turc nommé en Syrie depuis 2012, lorsque Ankara avait fermé sa représentation dans le pays voisin pour isoler le régime de Bachar el-Assad. Près d’un an après la chute du clan, le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Nuh Yılmaz, a été désigné vendredi 24 octobre à ce poste. Si la Turquie avait rouvert son ambassade à Damas peu après la chute de l'ancien régime, le pays était pour l’heure représenté par un chargé d'affaires. La nomination de Nuh Yılmaz marque ainsi le rétablissement complet des relations diplomatiques entre les deux pays alliés. Nuh Yılmaz, qui officiait depuis mai 2024 comme vice-ministre des Affaires étrangères, dirigeait le Comité de coordination technique, chargé de mettre en œuvre les décisions prises par un conseil stratégique de haut...

