Moyen-Orient - Éclairage

Derrière le choix de son ambassadeur à Damas, Ankara entend consolider son influence

Avant d’occuper le poste de vice-ministre turc des Affaires étrangères, Nuh Yilmaz a passé près de dix ans au sein des services de renseignements du pays. 

/OLJ / Par Noura DOUKHI, le 29 octobre 2025 à 00h00

Derrière le choix de son ambassadeur à Damas, Ankara entend consolider son influence

Le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Nuh Yilmaz, nommé vendredi au poste d'ambassadeur en Syrie, à son arrivée à une conférence sur la Syrie à Bruxelles, le 17 mars 2025. Nicolas Tucat/AFP

Il est le premier ambassadeur turc nommé en Syrie depuis 2012, lorsque Ankara avait fermé sa représentation dans le pays voisin pour isoler le régime de Bachar el-Assad. Près d’un an après la chute du clan, le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Nuh Yılmaz, a été désigné vendredi 24 octobre à ce poste. Si la Turquie avait rouvert son ambassade à Damas peu après la chute de l'ancien régime, le pays était pour l’heure représenté par un chargé d'affaires. La nomination de Nuh Yılmaz marque ainsi le rétablissement complet des relations diplomatiques entre les deux pays alliés. Nuh Yılmaz, qui officiait depuis mai 2024 comme vice-ministre des Affaires étrangères, dirigeait le Comité de coordination technique, chargé de mettre en œuvre les décisions prises par un conseil stratégique de haut niveau sur de nombreuses questions...
