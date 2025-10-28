Menu
Politique - Diplomatie

L’Égypte renforce son rôle au Proche-Orient : après Gaza, le Liban...

Les canaux de communication entre Le Caire et le Hezbollah sont ouverts. Objectif : reproduire les résultats du sommet de Charm el-Cheikh sur la scène libanaise.

Par Mounir RABIH, le 28 octobre 2025 à 20h52

L’Égypte renforce son rôle au Proche-Orient : après Gaza, le Liban...

Le président de la République, Joseph Aoun, accueille le chef des renseignements égyptiens, Hassan Rachad, à Baabda, le 28 octobre 2025. Photo fournie par la présidence de la République

L’Égypte, qui a joué un rôle essentiel dans l’accord de cessez-le-feu à Gaza, pourra-t-elle mener une nouvelle prouesse diplomatique au Liban ? La question se pose en pleine visite à Beyrouth du chef des services de renseignements égyptiens, Hassan Rachad. Celui-ci s’est entretenu mardi avec le président de la République, Joseph Aoun, et plusieurs responsables libanais, après s’être rendu la semaine précédente en Israël, où il a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Clairement, l’Égypte souhaite redevenir un acteur-clé dans une région en pleine recomposition.La démarche égyptienne s’inscrit dans la continuité des résultats du sommet de Charm el-Cheikh que Le Caire souhaite reproduire au Liban. L’Égypte adopte une approche fondée sur un principe de consensus, non de confrontation. Sa lecture de la situation régionale est...
