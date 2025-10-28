L’Égypte renforce son rôle au Proche-Orient : après Gaza, le Liban...

L’Égypte, qui a joué un rôle essentiel dans l’accord de cessez-le-feu à Gaza, pourra-t-elle mener une nouvelle prouesse diplomatique au Liban ? La question se pose en pleine visite à Beyrouth du chef des services de renseignements égyptiens, Hassan Rachad. Celui-ci s’est entretenu mardi avec le président de la République, Joseph Aoun, et plusieurs responsables libanais, après s’être rendu la semaine précédente en Israël, où il a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Clairement, l’Égypte souhaite redevenir un acteur-clé dans une région en pleine recomposition.La démarche égyptienne s’inscrit dans la continuité des résultats du sommet de Charm el-Cheikh que Le Caire souhaite reproduire au Liban. L’Égypte adopte une approche fondée sur un principe de consensus, non de confrontation. Sa...

La région est sous haute tension... Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement ! Je me connecte